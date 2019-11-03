محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، علي زيادة مرتبات جميع المتعاقدين بعد تاريخ 30/ 4/ 2012 " الدفعة الرابعة" بمبالغ مالية تتراوح من 350 الي 500 جنيه شهريا ، وفقا للوظائف المتعاقد عليها، وذلك بأثر رجعي اعتبارا من 1/ 7/ 2019 .

جاء ذلك بناء علي الدراسة التي قامت بها اللجنة المشكلة بقرار محافظ جنوب سيناء رقم 1043 لسنة 2019 برئاسة اللواء نادر حنفي عشماوي، سكرتير عام المحافظة، وعضوية مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام، ومدير عام الشئون القانونية بالديوان العام، ومدير عام الشئون المالية بالديوان العام، ومدير ادارة الموازنة بالديوان العام، وممثلي الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظة، وبموافقة المراقب المالي بالديوان العام.