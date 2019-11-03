محافظ بورسعيد: تقديم الدعم والتسهيلات للشباب فى مشروعات الصناعات الصغيرة

وأشار محافظ بورسعيد ، إلى أن مشروع الـ58 مصنع بجنوب بورسعيد بدأ من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتمكين الشباب وتشجيعهم على الصناعة والاستثمار، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم بدورها فى توفير فرص عمل متنوعة للشباب، وتفتح المجال أمام المنافسة بين المنتجات وتكلفة أقل للمنتج فى السوق المحلي وفرص أكبر للتصدير للأسواق الأوربية.

وأكد "الغضبان"، أن المنطقة الصناعية شهدت مصانع ترتقى للمستوى العالمى، و تعد أكبر نموذج فى الشرق الأوسط ، موضحا اقامة صرح صناعي كبير وهو مصنع بيراميدز لإطارات السيارات ودوره فى توفير فرص العمل لـ5000 عامل و50 إدارى عند اكتمال جميع مراحلة

كما أكد المحافظ على تقديم كافة الدعم والتسهيلات للشاب الجاد المنتج وتذليل كافة العقبات من أجل إقامة المشروعات التى تجعل بورسعيد تصدر محليا ودوليا ، مشيرا إلى ان تجربة 58 مصنع تعد أول تجربة فى مصر ، متمنيا للشباب المستثمرين أن يصبحوا من كبار رجال الأعمال وأن يكونوا نماذج مشرفة لأوطانهم.