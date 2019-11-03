سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: تقديم الدعم والتسهيلات للشباب فى مشروعات الصناعات الصغيرة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:34 م
محافظ بورسعيد: تقديم الدعم والتسهيلات للشباب فى مشروعات الصناعات الصغيرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة تشهد طفرة فى مجال الصناعة والاستثمار ومشروعات الصناعات الصغيرة ، معربا  عن سعادته وفخره بالكوادر الشبابية الطموحة والتى اتخذت من العمل الجاد وتحمل المسؤولية طريقا لتحقيق أهدافهم وتنمية أوطانهم.
 
وأشار محافظ بورسعيد ، إلى  أن مشروع الـ58 مصنع بجنوب بورسعيد بدأ من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتمكين الشباب وتشجيعهم على الصناعة والاستثمار، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم بدورها فى توفير فرص عمل متنوعة للشباب، وتفتح المجال أمام المنافسة بين المنتجات وتكلفة أقل للمنتج فى السوق المحلي وفرص أكبر للتصدير للأسواق الأوربية. 
 
وأكد "الغضبان"، أن المنطقة الصناعية شهدت مصانع ترتقى للمستوى العالمى، و تعد أكبر نموذج فى الشرق الأوسط ، موضحا اقامة صرح صناعي كبير وهو مصنع بيراميدز لإطارات السيارات ودوره فى توفير فرص العمل لـ5000 عامل و50 إدارى عند اكتمال جميع مراحلة 
 
كما أكد المحافظ على تقديم كافة الدعم والتسهيلات للشاب الجاد المنتج وتذليل كافة العقبات من أجل إقامة المشروعات التى تجعل بورسعيد تصدر محليا ودوليا ، مشيرا إلى ان تجربة 58 مصنع تعد أول تجربة فى مصر ، متمنيا للشباب المستثمرين  أن يصبحوا من كبار رجال الأعمال  وأن يكونوا نماذج مشرفة لأوطانهم.
 
 
 
 

 

 


بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

مشروع الـ 58 مصنع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

موجز 6.. انتهاء إجراءات التطبيق الكامل لرفع الحد الأدنى للأجور آخر نوفمبر

موجز 6.. انتهاء إجراءات التطبيق الكامل لرفع الحد الأدنى للأجور آخر نوفمبر

صور.. رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء قرار الرئيس بشأن فرض حالة الطوارئ

صور.. رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء قرار الرئيس بشأن فرض حالة الطوارئ

السيسى يتابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات والجهات الحكومية.. ويوجه بالإطلاق التجريبي للتأمين الصحي بجنوب سيناء والأقصر.. وزير المالية: انتهاء إجراءات الحد الأدنى نهاية نوفمبر

السيسى يتابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات والجهات الحكومية.. ويوجه بالإطلاق التجريبي للتأمين الصحي بجنوب سيناء والأقصر.. وزير المالية: انتهاء إجراءات الحد الأدنى نهاية نوفمبر

شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

دار الإفتاء: الزواج من طليقة الأخ جائز حتى لو كان على قيد الحياة.. فيديو

دار الإفتاء: الزواج من طليقة الأخ جائز حتى لو كان على قيد الحياة.. فيديو

"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة