محافظ بني سويف يتفقد منظومة العمل بغرفة العمليات لمتابعة مستوى الخدمات الحيوية

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وتجهيزاتها الفنية والاليكترونية ، والكوادر القائمة عليها ، للاطمئنان على منظومة العمل بها ، ومتطلبات دعمها لتأدية دورها بالكفاءة المطلوبة ، حيث يتم من خلالها متابعة مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية وتمس احتياجاته الأساسية.

وتتصل الغرفة الرئيسية على مدار الساعة بإدارة الأزمات وبغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمشروعات على مستوى المحافظة، لمتابعة الموقف الخدمى بشكل عام في كافة القطاعات،لرصد أوجه القصور لتلافيها بأقصى سرعة.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اللحظية وإبلاغه بالمستجدات أولا بأول لتنفيذ الحلول اللازمة أولا بأول فى حالة حدوث أى طارئ فى مستوى الخدمات الحيوية ، مطالبا بضرورة التفاعل الإيجابى مع أية شكوى ترد عبر المنظومة أو الخطوط الساخنة التى وفرتها المحافظة لشكاوى المواطنين من خلال التواصل مع الجهات المعنية لحل المشكلة وإعلام الشاكى بما تم تنفيذه.