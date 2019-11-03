متى يكون الالتهاب السحائى مميتا؟.. تعرف على مواطن الخطر

كتبت هند عادل

التهاب السحايا الجرثومي خطير للغاية وقد يكون قاتلاً، الموت يمكن أن يحدث في أقل من بضع ساعات معظم الناس يتعافون من التهاب السحايا. ومع ذلك ، فإن الإعاقات الدائمة مثل تلف الدماغ ، وفقدان السمع، وصعوبات التعلم يمكن أن تنجم عن العدوى.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، توجد عدة أنواع من البكتيريا يمكن أن تسبب التهاب السحايا، يمكن أن ترتبط هذه البكتيريا أيضًا بمرض خطير آخر ، وهو تعفن الدم .

تعفن الدم هو استجابة الجسم القصوى للعدوى، بدون علاج في الوقت المناسب ، يمكن أن يؤدي تعفن الدم بسرعة إلى تلف الأنسجة ، وفشل الجهاز ، والموت.

عوامل الخطر



بعض الناس أكثر عرضة لخطر التهاب السحايا الجرثومي، بعض عوامل الخطر تشمل:

العمر: يتعرض الأطفال لخطر متزايد للإصابة بالتهاب السحايا الجرثومي مقارنة بالأشخاص في الفئات العمرية الأخرى، ومع ذلك ، يمكن للأشخاص من أي عمر تطوير التهاب السحايا الجرثومي.

حالات طبية معينة: هناك بعض الحالات الطبية والأدوية والإجراءات الجراحية التي تعرض الناس لخطر متزايد للإصابة بالتهاب السحايا.

السفر: قد يتعرض المسافرون لخطر متزايد لمرض المكورات السحائية، الناجم عن المكورات السحائية

بشكل عام ، تنتشر الجراثيم التي تسبب التهاب السحايا الجرثومي من شخص لآخر. يمكن أن تنتشر بعض الجراثيم ، مثل L. monocytogenes ، من خلال الطعام.

تعتمد طريقة انتشار الناس للجراثيم غالبًا على نوع البكتيريا، من المهم أيضًا معرفة أن الأشخاص يمكن أن يكون لديهم هذه البكتيريا في أجسادهم أو دون أن يمرضوا. هؤلاء الأشخاص "حاملون"، معظم المصابين لا يمرضون أبدًا ، لكن لا يزال بإمكانهم نشر البكتيريا للآخرين.

فيما يلي بعض الأمثلة الأكثر شيوعًا لكيفية انتشار الأشخاص لكل نوع من أنواع البكتيريا لبعضهم البعض:

المجموعة B العقدية والكولاي: يمكن للأمهات نقل هذه البكتيريا إلى أطفالهن أثناء الولادة.

:Hib and S. pneumoniae ينشر الناس هذه البكتيريا عن طريق السعال أو العطس بينما هم على اتصال وثيق مع الآخرين ، الذين يتنفسون في البكتيريا.

المكورات السحائية: ينشر الناس هذه البكتيريا من خلال مشاركة إفرازات الجهاز التنفسي أو الحلق (اللعاب أو البصق)، يحدث هذا عادة أثناء الاتصال عن قرب (السعال أو التقبيل).

: E. coli يمكن للناس الحصول على هذه البكتيريا عن طريق تناول الطعام الذي أعده الأشخاص الذين لم يغسلوا أيديهم جيدًا بعد استخدام المرحاض.

وتشمل أعراض التهاب السحايا ظهور مفاجيء للحمى،صداع الرأس،تصلب الرقبة

غالبا ما تكون هناك أعراض أخرى مثل الغثيان، القيء، رهاب الضوء، تغير الحالة العقلية (الارتباك) .