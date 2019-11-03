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لو عندك محل فى عقار مخالف.. اعرف تفاصيل الترخيص وتقنين أوضاعه

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:15 ص
لو عندك محل فى عقار مخالف.. اعرف تفاصيل الترخيص وتقنين أوضاعه الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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يعد قانون المحال العامة الجديد، من أبرز التشريعات التى أقرها البرلمان وتهدف للقضاء على أزمة ظلت عالقة لسنوات طوال، خاصة أن التشريع تضمن نصوصًا واضحة وصريحة بشأن إجراءات الترخيص، وأوضاع المحال التى تمارس نشاطها دون ترخيص.

وفيما يلى نرصد المحال العامة المتواجدة فى عقار مخالف، مصيرها وموقفها من التقنين فى حال رغبة مالكها، وماذا لو ظل العقار مخالفًا، وذلك وفقا لنص القانون:
 
تلتزم المحال العامة التى تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، فيما تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات.

وتُمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.

المحال العامة

التصالح فى المخالفات

اشترطات ترخيص المحال العامة

البناء المخالف

اخبار

اليوم السابع بلس

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