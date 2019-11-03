"لو عاوز تسجل عيادتك البيطرية".. 8 إجراءات عليك إتباعها قبل التوجه للنقابة

حددت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عددا من الأوراق المستندات المطلوبة من أعضائها الراغبين فى تسجيل عياداتهم البيطرية فى سجلاتها.

ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير هذه الأوراق:

1- عقد إيجار موثق بالشهر العقارى، موضحا به الاستخدام "عيادة بيطرية + صورة ضوئية من العقد".

2- أصل رسم هندسى موضح به مصدر المياه، ومعتمد من مكتب هندسى.

3- سداد اشتراك النقابة حتى العام الحالى.

4- صورة البطاقة الضريبية.

5- موافقة النقابة الفرعية.

6- صورة شخصية حديثة 4 * 6.

7- سداد مبلغ 600 جنيه، رسم تسجيل العيادة البيطرية أول مرة.

8- سداد مبلغ 500 جنيه للتجديد.