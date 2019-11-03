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"لو عاوز تسجل عيادتك البيطرية".. 8 إجراءات عليك إتباعها قبل التوجه للنقابة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:00 ص
"لو عاوز تسجل عيادتك البيطرية".. 8 إجراءات عليك إتباعها قبل التوجه للنقابة نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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حددت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عددا من الأوراق المستندات المطلوبة من أعضائها الراغبين فى تسجيل عياداتهم البيطرية فى سجلاتها.

ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير هذه الأوراق:

1-   عقد إيجار موثق بالشهر العقارى، موضحا به الاستخدام "عيادة بيطرية + صورة ضوئية من العقد".

2-    أصل رسم هندسى موضح به مصدر المياه، ومعتمد من مكتب هندسى.

3-    سداد اشتراك النقابة حتى العام الحالى.

4-    صورة البطاقة الضريبية.

5-    موافقة النقابة الفرعية.

6-    صورة شخصية حديثة 4 * 6.

7-    سداد مبلغ 600 جنيه، رسم تسجيل العيادة البيطرية أول مرة.

8-    سداد مبلغ 500 جنيه للتجديد.

 


نقابة البيطريين

عيادة البيطريين

تسجيل العيادات البيطرية

العيادة البيطرية

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