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كسر مفاجئ فى ماسورة مياه رئيسية وسط الإسكندرية.. والحى: جارى الإصلاح

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:36 م
كسر مفاجئ فى ماسورة مياه رئيسية وسط الإسكندرية.. والحى: جارى الإصلاح كسر مفاجئ فى ماسورة مياه رئيسية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهد حى وسط الإسكندرية كسر مفاجئ فى ماسورة رئيسية لمياة الشرب بنطاق الحى، وقام العميد فادى وديع رئيس حى وسط الإسكندرية، بمتابعة أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه أمام نادى السلاح بالشاطبى، مؤكدا عودة المياه إلى المنازل عقب انتهاء أعمال الإصلاح.

قام العميد فادى وديع رئيس حى وسط، بمتابعة أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه 6 بوصات أمام نادى السلاح تقاطع شارع أفلاطون مع شارع الترام بالشاطبى، والتى تغذى عدة شوارع بالمنطقة المحيطة، ومبنى الهيئة العامة لنقل الركاب، وجزء من نادى الاتحاد.

وأكد حى وسط فى بيان له، أنه جارى الانتهاء من أعمال الإصلاح تحت إشراف مدير فرع هندسة البلد بشركة مياه الشرب، وبحضور السكرتير العام لحى وسط.

من جهة أخرى، قامت إدارة النظافة بحى وسط اليوم برفع مخلفات أتربة من شارع الدمامينى بكوم الدكة، ومن شارع فؤاد أمام مبنى التامينات، بالإضافة إلى مخلفات أشجار بمحرم بك.

ووفقا لتوجيهات العميد فادى وديع رئيس حى وسط، وفى إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لحماية أرواح المواطتين، خلال فصل الشتاء وموسم سقوط الامطار، قامت ادارة الكهرباء بحى وسط اليوم بتركيب أبواب بلاستيكية عازلة لأعمدة الإضاءة بشارع شامبليون، بالإضافة إلى تامين الكابلات، لحماية أرواح المارة.

اصلاح كسر ماسورة مياه

اصلاح كسر ماسورة مياه
اعمال الاصلاح
اعمال الاصلاح

 


الاسكندرية

حى وسط

مياه الشرب

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