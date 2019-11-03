سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قطاع الأعمال: أغلب قيادات الغزل والنسيج غير صالحة.. و700 مليون جنيه للتدريب

الأحد، 03 نوفمبر 2019 01:31 م
قطاع الأعمال: أغلب قيادات الغزل والنسيج غير صالحة.. و700 مليون جنيه للتدريب مجلس النواب - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج تتكلف 21 مليار جنيه، منها 700 مليون جنيه لتدريب الإدارة والعاملين بالقطاع، موضحا أن هناك 32 قيادة داخل قطاع الغزل والنسيج، قائلا "وأغلبها غير صالحة".
 
 
وأشار الوزير إلى أنه يتم دمج بعض الكيانات داخل قطاع الغزل والنسيج، قائلا "كان هناك 32 قيادة أغلبهم غير صالح، وهذا سبب كاف لدمج الشركات فى مجموعات، وهو ما حدث فقد تم دمج (9 شركات التجارة وحليج الأقطان مجموعة واحدة، 23 شرمة للغزل والنسيج فى 9 مجموعات".
 
 
وكشف وزير قطاع العمال اعام عن تخصيص وزارة المالية لمبلغ مليار و250 مليون جنيه سنويا دعم مباشر لقطاع الغزل والنسيج كجزء من مرتبات وأجور العاملين بالقطاع، مؤكدا على أهمية تطوير صناعة الغزل والنسيج بدءً من الحليج حتى التجهيز، قائلا "والمحالج الجديدة مفيش إيد بتمسك القطن".
 
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة المُنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، حيث تعقد جلسة استماع بشأن متابعة تنفيذ إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للاستفادة من هذه الشركات في تحقيق قيمة مضافة وتنمية مستدامة للدولة، بحضور وزير قطاع الأعمال العام.

قطاع الاعمال العام

صناعة البرلمان

مجلس النواب

الغزل والنسيج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

جولة سقوط الكبار فى دوريات أوروبا.. ريال مدريد يرفض صدارة الليجا ويتعثر أمام بيتيس.. برشلونة يكتوى بنار الريمونتادا ضد ليفانتى.. إينتراخت فرانكفورت يذل البايرن بخماسية تاريخية.. وخسارة سان جيرمان ومان يونايتد

جولة سقوط الكبار فى دوريات أوروبا.. ريال مدريد يرفض صدارة الليجا ويتعثر أمام بيتيس.. برشلونة يكتوى بنار الريمونتادا ضد ليفانتى.. إينتراخت فرانكفورت يذل البايرن بخماسية تاريخية.. وخسارة سان جيرمان ومان يونايتد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة