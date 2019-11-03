قطاع الأعمال: أغلب قيادات الغزل والنسيج غير صالحة.. و700 مليون جنيه للتدريب

كتب عبد اللطيف صبح

قال وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج تتكلف 21 مليار جنيه، منها 700 مليون جنيه لتدريب الإدارة والعاملين بالقطاع، موضحا أن هناك 32 قيادة داخل قطاع الغزل والنسيج، قائلا "وأغلبها غير صالحة".

وأشار الوزير إلى أنه يتم دمج بعض الكيانات داخل قطاع الغزل والنسيج، قائلا "كان هناك 32 قيادة أغلبهم غير صالح، وهذا سبب كاف لدمج الشركات فى مجموعات، وهو ما حدث فقد تم دمج (9 شركات التجارة وحليج الأقطان مجموعة واحدة، 23 شرمة للغزل والنسيج فى 9 مجموعات".

وكشف وزير قطاع العمال اعام عن تخصيص وزارة المالية لمبلغ مليار و250 مليون جنيه سنويا دعم مباشر لقطاع الغزل والنسيج كجزء من مرتبات وأجور العاملين بالقطاع، مؤكدا على أهمية تطوير صناعة الغزل والنسيج بدءً من الحليج حتى التجهيز، قائلا "والمحالج الجديدة مفيش إيد بتمسك القطن".