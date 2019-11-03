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فيديو.. شيخة آل ثانى تدعو ملك المغرب لحضور فعاليات كأس العالم للأيتام

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:39 ص
فيديو.. شيخة آل ثانى تدعو ملك المغرب لحضور فعاليات كأس العالم للأيتام الشيخة شيخة بنت حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني

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وجهت الشيخة شيخة بنت حمد بن جاسم بن حمد آل ثانى، رئيس مؤسسة "ساتوك" الخيرية وصاحبة فكرة كأس العالم للأيتام، دعوة رسمية للملك محمد السادس، لحضور فعاليات كأس العالم للأيتام، المقرر تنظيمه بمدينة تيزنيت أبريل المقبل.

 وأضافت شيخة آل ثانى سفيرة النوايا الحسنة للفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة، في كلمتها أمام الحاضرين في الاجتماع التشاوري، المنعقد بمقر عمالة إقليم تيزنيت، السبت “أنا  سعيدة بحضوري إلى مدينة عريقة، ذات تاريخ وأصالة كتيزنيت، وأتمنى أن يحضر الملك محمد السادس ملك المغرب، فعاليات كأس العالم للأيتام  أبريل المقبل”.

وعبرت عن اعتزازاها باهتمام المغرب ملكا وحكومة  وشعبا، بهذه الفئة من الأطفال، والعمل الاجتماعي بصفة عامة. وأضافت في كلمتها أمام سفراء المؤسسة: “الأطفال الذين نساعدهم لا يحصلون على الدعم الكافي في بلدانهم، وأنا سعيدة باحتضانكم لكأس العالم في دروته الثالثة، نحب أن نبرز لأطفال العالم مناطق جديدة، ونعتبر التظاهرة مناسبة لالتقاء الأطفال من جنسيات مختلفة، فكلنا معنيون بهذه الفئة، التي نسعى لإسعادها بأنشطة رياضية هادفة.


ساتوك الخيرية

المغرب

ملك المغرب

كأس العالم للأيتام

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