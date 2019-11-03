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فيديو.. تعرف على جهود الامن الاقتصادى بالداخلية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:45 م
فيديو.. تعرف على جهود الامن الاقتصادى بالداخلية جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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وجه قطاع الأمن الاقتصادى حملات أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون للحفاظ على الاقتصاد الوطنى.

 

وشنت شرطة التموين حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط 32000 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 401 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 9688 إسطوانة، فضلًا عن ضبط 108 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1188858 لترا، وضبط 427 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 115,632 طنا – 45993 عبوة سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 79 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت "126,393 طن– 2352 عبوة – 42788 قطعة" سلع مُدعمة متنوعة.

ووجهت شرطة الكهرباء حملات مكبرة، نجحت فى ضبط 294867 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد مائتان وخمسة عشر مليونًا وثلاثمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وواحد وخمسون جنيهًا.

 

واستهدفت مباحث مكافحة التهريب الضريبى المتهربين من سداد الضرائب، ونجحت ـ خلال أسبوع ـ فى ضبط 6234 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، بينها 643 حالة ضرائب عامة، فضلًا عن كشف 421 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 349 قضية تهريب جمركى، و160 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، وضبط 55 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1675 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و836 حالة تحر مدين ولجان فحص، وتنفيذ 2095 حكم قضائى، وقد بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 5,790,274,392 مليار جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها.

 

ومن ناحيتها، نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط 57 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "طلب رشوة - احتيال مصرفى – إختلاس مال عام - استيلاء على المال العام- غسل أموال - كسب غير مشروع - إتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى – احتيال عبر الإنترنت"، بإجمالى مبالغ بلغت نحو" أربعمائة تسعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة ثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة ثلاثة وعشرون جنيهًا مصريًا، ، وإثنان مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألفًا وإثنان وسبعون عملات أجنبية مختلفة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.


تهرب ضريبي

متهربون من الضرائب

سرقة الكهرباء

مباحث الاموال العامة

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