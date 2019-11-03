فيديو.. برج خليفة يتزين بألوان العلم الإماراتى احتفالا بـ"يوم العلم"

كتب محمد تهامى زكى

احتفل برج خليفة فى دبى، بيوم العلم الإماراتى، وتزين بألوان أعلام دولة الإمارات الشقيقة، وفقا لما نشره حساب حكومة دبى على تويتر.

برج خليفة، أعلى مبنى في العالم يتزين بعلم #الإمارات احتفالاً بـ #يوم_العلم



مصدر الفيديو: Instagram/dubai.uae.dxb pic.twitter.com/B8Erbdpa62 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 3, 2019

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قام برفع عَلَم دولة الإمارات العربية المتحدة، فى ساحة "برج خليفة" وسط جمع كبير من طلبة وطالبات مدارس الدولة، الذين اصطفوا فى استقباله لدى وصوله إلى مقر الاحتفال ملوّحين بعلم الإمارات، إيذاناً ببدء الاحتفالات بيوم العَلَم؛ المناسبة الوطنية السنوية التى تعم مظاهرها الاحتفالية كافة انحاء الدولة وبمشاركة كل مكونات المجتمع على امتداد الإمارات السبع.