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فيديو.. برج خليفة يتزين بألوان العلم الإماراتى احتفالا بـ"يوم العلم"

الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:21 م
فيديو.. برج خليفة يتزين بألوان العلم الإماراتى احتفالا بـ"يوم العلم" برج خليفة يتزين بألوان العلم الإماراتى
كتب محمد تهامى زكى

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احتفل برج خليفة فى دبى، بيوم العلم الإماراتى، وتزين بألوان أعلام دولة الإمارات الشقيقة، وفقا لما نشره حساب حكومة دبى على تويتر.

 

 

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قام برفع عَلَم دولة الإمارات العربية المتحدة، فى ساحة "برج خليفة" وسط جمع كبير من طلبة وطالبات مدارس الدولة، الذين اصطفوا فى استقباله لدى وصوله إلى مقر الاحتفال ملوّحين بعلم الإمارات، إيذاناً ببدء الاحتفالات بيوم العَلَم؛ المناسبة الوطنية السنوية التى تعم مظاهرها الاحتفالية كافة انحاء الدولة وبمشاركة كل مكونات المجتمع على امتداد الإمارات السبع.  

برج خليفة
برج خليفة

 


برج خليفة

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الامارات

يوم العلم الاماراتى

الشيخ محمد بن راشد

دبى

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