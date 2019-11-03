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فيديو.. اندلاع حريق ضخم فى مركز لعلم الفلك فى أنقرة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:34 م
فيديو.. اندلاع حريق ضخم فى مركز لعلم الفلك فى أنقرة الشرطة التركية تطوق مكان الحريق
وكالات الأنباء

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اندلع حريق ضخم في مركز "علي كوشتشو" لعلم الفلك في أنقرة، اليوم الأحد، ولم ترد معلومات عن أية إصابات بعد-وفقا لوكالة سبوتنيك.

 

وأسرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، لكن النيران كانت قد التهمت المبنى بأكمله في غضون دقائق.

 

وتداولت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو للحادث الرهيب، الذي لم تعرف أسبابه بعد.

 

ولم يتم الإعلان عن أية إصابات حتى الآن، وبما أن اليوم الأحد، يعتبر يوم عطلة في تركيا فكان المبنى مغلقا وعلى الأرجح كان خال من الموظفين.

 

وافتتح المركز عام 2007 ، ومنذ ذلك الوقت زاره سبعة آلاف طالب من 46 مقاطعة.

 

 

 


تركيا

حريق انقرة

انقرة

علم الفلك

على كوشتشو

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