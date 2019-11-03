فيديو.. اندلاع حريق ضخم فى مركز لعلم الفلك فى أنقرة

وكالات الأنباء

اندلع حريق ضخم في مركز "علي كوشتشو" لعلم الفلك في أنقرة، اليوم الأحد، ولم ترد معلومات عن أية إصابات بعد-وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأسرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، لكن النيران كانت قد التهمت المبنى بأكمله في غضون دقائق.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو للحادث الرهيب، الذي لم تعرف أسبابه بعد.

ولم يتم الإعلان عن أية إصابات حتى الآن، وبما أن اليوم الأحد، يعتبر يوم عطلة في تركيا فكان المبنى مغلقا وعلى الأرجح كان خال من الموظفين.

#SONDAKİKA

Ankara'da yangın.



Ankara'nın Mamak ilçesinde Ali Kuşcu Gökbilim Merkezinde yangın çıktı . Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. pic.twitter.com/mGOmd77qMR — EHA MEDYA (@eha_medya) November 3, 2019

وافتتح المركز عام 2007 ، ومنذ ذلك الوقت زاره سبعة آلاف طالب من 46 مقاطعة.