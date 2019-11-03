فريق شرطة أبوظبى للمغامرات يرفع علم الإمارات على 7 قمم جبلية

رفع فريق التحدى والمغامرات بمركز التربية الرياضية الشرطية فى شرطة أبوظبي علم الإمارات، احتفالا بـ "يوم العلم" على 7 قمم جبلية هى "جيس وحفيت وأم النسور ومبرح والرابي وشوكة ومصفوت".

وحسب وكالة أنباء الإمارات تعبر المبادرة عن اعتزاز شرطة أبوظبي بالعلم رمز الوحدة الوطنية وفخر مسيرة البناء والإنجاز وتعكس حرصها على تشجيع العناصر الشرطية على تبنى روح التحدى والمغامرة وإثبات قدرة عناصرها على مواجهة المصاعب وتنمية الصفات القيادية والشجاعة وروح العمل الجماعى.

ويبلغ متوسط ارتفاع القمم التى تسلقها الفريق ووضع العلم عليها من 442 إلى 1935 مترا عن مستوى سطح البحر وتراوح متوسط الفترة الزمنية التي قطع خلالها الفريق المسافة سيراً على الأقدام من 4 إلى 6 ساعات حسب ارتفاع كل قمة.