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فرق الإطفاء تحقق تقدما فى مواجهة حريق غابات جنوب كاليفورنيا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:50 ص
فرق الإطفاء تحقق تقدما فى مواجهة حريق غابات جنوب كاليفورنيا حرائق كاليفورنيا - صورة أرشيفية
رويترز

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بدأ رجال الإطفاء فى السيطرة على حريق غابات مدمر فى منطقة زراعية بجنوب كاليفورنيا يوم السبت مستفيدين من هدوء حركة الرياح فى الوقت الذى سمحت فيه السلطات لبعض السكان بالعودة إلى منازلهم. وشب حريق ماريا يوم الخميس قرب بلدة سانتا بولا الواقعة على بعد 110 كيلومترات شمال غربي وسط لوس انجليس ودمر منذ ذلك الوقت 9400 فدان من الأحراش الجافة. وهرع رجال الإطفاء لحماية محاصيل تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات من الحمضيات والأفوكادو بالإضافة إلى البنية الأساسية لصناعة النفط.

وتم يوم السبت احتواء 20% من الحريق الذى يعد أخطر الحالات الطارئة التي تواجه رجال الإطفاء بكاليفورنيا بعد أن تم إلى حد كبير احتواء العديد من الحرائق الأخرى في الولاية.

وأجلت السلطات أكثر من عشرة آلاف شخص في ذروة الحريق.

ولكنها سمحت للناس القاطنين بمنطقتين بالعودة إلى ديارهم يوم السبت وتعتزم إلغاء أوامر إخلاء أخرى طبقا لما قاله بريان مكجراث من إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا. ‭ ‬وقال إن الحريق دمر ثلاثة مباني ولكنه لم يسفر عن إصابة أحد.

 


كاليفورنيا

حرائق غابات

حرائق كاليفورنيا

رجال الإطفاء

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