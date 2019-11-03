غلق 4 حظائر مواشى وسط طوخ وإنذار 3 آخرين بالإخلاء خلال أسبوع استجابة للأهالى

شكل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، لجنة من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، وجهاز شئون البيئة بالمحافظة، ومديرية الصحة، وبرئاسة محمد خيرى رئيس مجلس مدينة طوخ، وذلك فى خطوة للاستجابة للشكاوى العديدة لأهالى مدينة طوخ بغلق الحظائر التى تشكل تلوث بيئى داخل المدينة.
وقامت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ واللجنة المشكلة بقرار المحافظ لغلق الحظائر بمدينة طوخ، وبتعليمات محمد خيرى رئيس مركز ومدينة طوخ، برئاسة محمد ياسين نائب رئيس المدينة بغلق 4 حظائر، وتم إنذار أصحاب 3 حظائر للإخلاء خلال أسبوع من تاريخه لتمكين اللجنة من الغلق وذلك حفاظا على أرواح المواطنين مما تسببه تلك الحظائر من أمراض ورائحة كريهة.
وأوضح محمد خيرى، رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، أن العديد من أهالى المدينة بطوخ تقدموا بشكاوى لمجلس المدينة ونظرا لكثرة عدد الحظائر تم إخطار المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، الذى امر على الفور بتشكيل اللجنة وبدء عملها لعمل حصر دقيق لكل الحظائر التى تسبب أضرارا للمواطنين، وبالفعل تم البدء فى اتخاذ الإجراءات اليوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة