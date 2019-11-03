غلق 4 حظائر مواشى وسط طوخ وإنذار 3 آخرين بالإخلاء خلال أسبوع استجابة للأهالى

وقامت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ واللجنة المشكلة بقرار المحافظ لغلق الحظائر بمدينة طوخ، وبتعليمات محمد خيرى رئيس مركز ومدينة طوخ، برئاسة محمد ياسين نائب رئيس المدينة بغلق 4 حظائر، وتم إنذار أصحاب 3 حظائر للإخلاء خلال أسبوع من تاريخه لتمكين اللجنة من الغلق وذلك حفاظا على أرواح المواطنين مما تسببه تلك الحظائر من أمراض ورائحة كريهة.

وأوضح محمد خيرى، رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، أن العديد من أهالى المدينة بطوخ تقدموا بشكاوى لمجلس المدينة ونظرا لكثرة عدد الحظائر تم إخطار المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، الذى امر على الفور بتشكيل اللجنة وبدء عملها لعمل حصر دقيق لكل الحظائر التى تسبب أضرارا للمواطنين، وبالفعل تم البدء فى اتخاذ الإجراءات اليوم.

اللجنة تنفذ قرارات الغلق لبعض حظائر المواشي بطوخ

تشميع الحظائر المخالفة

تنفيذ قرارات الغلق لبعض الحظائر بطوخ

غلق الحظائر بمدينة طوخ