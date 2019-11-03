سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غرفة الطباعة: لا يوجد إمكانية لتخفيض الأسعار وأى تغيير فى العقود غير قانونى

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:57 م
غرفة الطباعة: لا يوجد إمكانية لتخفيض الأسعار وأى تغيير فى العقود غير قانونى أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف
كتب: إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والورق والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إنه لا توجد إمكانية لتخفيض المطابع أسعار طباعة وتوريد الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي، حيث أن جميع المطابع المتعاقدة مع الوزارة تقوم بشراء مخزونها من الورق فور إبرامها التعاقد مع الوزارة، وتعجب من مطالبة الوزارة عقد جلسة تفاوض خلال الأسبوع الجاري وكأن المطابع تقوم بشراء الورق يوماً بيوم.

وأضاف جابر، أنه في عقود توريدها للعام الدراسي الجاري كانت المطابع خفضت أسعارها بنسبة 14% مقارنة بالعام الدراسي الماضي، علما بأن أي تغيير للعقود المبرمة يعد أمرًا غير قانونياً.

وفي ذات السياق أكد المهندس نديم إلياس، وكيل غرفة الطباعة والورق والتغليف ورئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن المطابع لن تستطيع خفض أسعار توريدها للوزارة، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة الطاقة من الكهرباء والمحروقات أدى إلى زيادات في تكاليف التشغيل وارتفاعاً في أسعار النقل، وكذلك زيادة أجور العمالة، مؤكداً أنه بذلك يكون أي تخفيض في أسعار التوريد سبباً في خسارات كبيرة للمطابع.

ونوه إلياس ، إلى أن مطابع الكتاب المدرسي لم تستفد من انخفاض أسعار الورق، حيث إن معظم المطابع كان لديها مخزونها من الورق والخامات وقت التعاقد وبعض المطابع ذات الطاقات الإنتاجية العالية لديها مخزونها من الورق منذ بداية العام لتتمكن من الوفاء بكافة التزاماتها مع المحافظة على أسعار التعاقد.

وكانت الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طالبت مطابع الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي، بخفض أسعار التوريد، وتقديم عروض تخفيض في أسعار الطباعة في المواصفات المختلفة معللة ذلك في خطاب وجهته للمطابع بخفض تكلفة الإنتاج نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار، كما طالبت من المطابع بمراجعة وتدقيق المبالغ المطلوب سدادها في هذا الشأن خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.

وحذرت الوزارة المطابع التي ستتخلف عن جلسة تفاوض دعت إليها يوم الثلاثاء المقبل، باعتبار عدم الحضور يعد إقرارا من المطبعة بعدم قبول التفاوض وتتحمل المطبعة ما يترتب عليه من آثار.

وأشارت الوزارة في خطابها أن ذلك جاء بعد صدور تعليمات الاجتماع الخاص بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في 27 من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت التفاوض مع القائمين على طباعة الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي لخفض أسعار التوريد.


أسعار الطباعة

الكتب المدرسية

وزارة التربية والتعليم

العام الدراسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق

صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا

رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

سوبر كورة ينشر أول صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه بعد مواجهة استون فيلا ضد ليفربول

سوبر كورة ينشر أول صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه بعد مواجهة استون فيلا ضد ليفربول

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة