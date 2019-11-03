غدًا.. جامعة القاهرة تكرم علماءها أصحاب البحوث المنشورة دوليًا

كتب محمد صبحى

تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية "النشر العلمى الدولى الإصدار 24" لتكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف كليات ومعاهد الجامعة الذين نشروا بحوثهم فى مجلات علمية دولية باسم جامعة القاهرة خلال عام 2018، وتوزيع مكافآت النشر الدولى وشهادات التقدير، وذلك ظهر غد الإثنين الموافق 4 نوفمبر، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة،فى بيان منذ قليل، إن الجامعة حققت تفوقًا على نفسها فى النشر الدولى عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة باسم جامعة القاهرة فى المجلات الدولية 2636 بحثًا بزيادة 299 بحثًا وبنسبة زيادة 13%.

وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة تسعى لتوفير البيئة الداعمة للباحثين للنهوض بعملية البحث العلمى والنشر الدولي، الذي يُعد من أولويات الجامعة، موضحًا أن الجامعة اهتمت بتيسير سبل النشر فى المجلات العلمية المحلية والدولية المرموقة، ومشيرًا إلى أن هذه الإجراءات نتج عنها تطور مستمر وزيادة ملحوظة في معدلات النشر العلمي الدولي باسم جامعة القاهرة.