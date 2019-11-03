عيد الحب المصرى.. تعرف على فوائد الحب لجسمك

كتبت فاطمة ياسر

يوم 4 من شهر نوفمبر هو ذكرى الاحتفال بعيد الحب المصري، أي عيد الفلانتين المصري، وبهذه المناسبة نستعرض التأثير الإيجابي للحب على جسمك وصحتك، وذلك وفقا لموقع "webmed و healthline".

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن الحب يساهم في ارتفاع الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالأمراض الخاصة بالخلل المناعي في الجسم، كنزلات البرد.

ولأن الحب يصنع المعجزات فهو يقوم بإفراز هرمون السعادة الذي يساهم بشكل كبير في محاربة المشاعر السلبية التي تؤثر سلبا على صحتك كالقلق والتوتر والاكتئاب، ولذا بالحب تشعر بالسعادة.

الحب أيضا يحمي القلب من الإصابة بالجلطات، و يساهم في تنظيم نسبة الضغط ، كما أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن الحب له مقدرة على تسكين الألم.

كذلك يساعد الحب على شعورك بالاسترخاء ويجنبك التعرض للإصابة بالإجهاد والتعب، كما أن هناك العديد من الدراسات الطبية الحديثة التي أثبتت أن الحب يساهم بشكل كبير في زيادة العمر ويؤخر الشيخوخة وعلامات التقدم في العمر.

وأخيرا يقلل الحب من إصابتك بمشاكل الجهاز الهضمي، أو التعرض لالتهابات القولون.