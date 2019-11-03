طقس الخليج.. صحو إلى غائم بالإمارات والسعودية ومعتدل بالبحرين

كتب محمد جمال

تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، طقس معتدل نسبيا، على معظم الأنحاء خاصة فى البحرين، وطقس صحو إلى غائم بالسعودية والإمارات ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون معتدلاً، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة .

السعودية

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء صحو الى غائمة جزئياً على جنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير ، في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة، وتصل العظمى 36 درجة.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلا وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناوفيما يلى بيان بدرجات الحرارة أبو ظبى 32 25 ، دبى 32 26 و الشارقة 32 24 .

الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 31 درجة مئوية.