صور .. محافظ الغربية يتفقد مشروع الصرف بقرية سندبسط خلال جولته بمركز زفتى

أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته المشددة للمدير التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية باستئناف العمل فى مشروع الصرف الصحى بقرية سندبسط المتوقف منذ 5 سنوات بالتوازى مع إنهاء إجراءات قرار نزع الملكية والمنفعة العامة، وذلك للانتهاء من أعمال إنشاء محطة الرفع وتشغيل خدمة الصرف الصحى بالقرية، جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية اليوم بمركز زفتى.
المحافظ يتفقد محطة الصرف الصحي بسندبسط
جانب من جولة للمحافظ
محافظ الغربية يتفقد محطة الصرف الصحي بسندبسط
محافظ الغربية يتفقد محطة الصرف الصحي
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