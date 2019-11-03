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صور .. محافظ الغربية يتفقد مشروع الصرف بقرية سندبسط خلال جولته بمركز زفتى

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:10 م
صور .. محافظ الغربية يتفقد مشروع الصرف بقرية سندبسط خلال جولته بمركز زفتى جانب من جولة للمحافظ
الغربية - محمد طارق

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أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته المشددة للمدير التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية باستئناف العمل فى مشروع الصرف الصحى بقرية سندبسط المتوقف منذ 5 سنوات بالتوازى مع إنهاء إجراءات  قرار نزع الملكية والمنفعة العامة، وذلك للانتهاء من أعمال إنشاء محطة الرفع وتشغيل خدمة الصرف الصحى بالقرية، جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية اليوم بمركز زفتى.

ويذكر أن تكلفة مشروع الصرف الصحى بقرية سندبسط تبلغ 25 مليون جنيه بلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار وخط الطرد 95% والأعمال الميدنية لمحطة الطرد بنسبة 60% وتوريد 50% من المهمات الميكانيكية.
 
وفى السياق ذاته أكد محافظ الغربية على متابعته المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لإزالة أى معوقات تواجهها للانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة مما يعود بالنفع على المواطنين.
 
المحافظ يتفقد محطة الصرف الصحي بسندبسط
المحافظ يتفقد محطة الصرف الصحي بسندبسط
جانب من جولة للمحافظ
جانب من جولة للمحافظ
محافظ الغربية يتفقد محطة الصرف الصحي بسندبسط
محافظ الغربية يتفقد محطة الصرف الصحي بسندبسط
محافظ الغربية يتفقد محطة الصرف الصحي
محافظ الغربية يتفقد محطة الصرف الصحي

 


محافظ الغربية

سندبسط

محطة صرف صحي سندبسط

مشاريع الصرف الصحي

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