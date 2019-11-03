صور.. رئيس النيابة الإدارية ومحافظ الدقهلية يفتتحان فرع الدعوى التأديبية

كتب عبد الله محمود

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، برفقة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، وبحضور كلً من المستشار أحمد أبو دقة مدير إدارة التفتيش القضائي، وعضو المجلس الأعلى، والمستشار محمود الهجرسي مدير المكتب الفني بدمياط وعضو المجلس الأعلى، بافتتاح مقر المكتب الفني، وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، بعد الانتهاء من أعمال التجديدات الإنشائية والمعمارية الشاملة، التي تم إجراؤها مؤخراً.

كما شارك فى الافتتاح عدد من مستشارى و قيادات النيابة الإدارية، يتقدمهم المستشار علي عبد اللطيف - مدير المكتب الفني بالمنصورة و المستشار غنيم عبد العزيز، مدير فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة وقيادات محافظة الدقهلية .