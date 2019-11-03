صور.. رئيس النيابة الإدارية ومحافظ الدقهلية يفتتحان فرع الدعوى التأديبية

المستشار المنشاوى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مقر المكتب الفني
المستشار المنشاوى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مقر المكتب الفني
المستشار المنشاوى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مقر المكتب الفني
المستشار المنشاوى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مقر المكتب الفني
المستشار المنشاوى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مقر المكتب الفني
المستشار المنشاوى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مقر المكتب الفني
المستشار المنشاوى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مقر المكتب الفني
المستشار المنشاوى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مقر المكتب الفني
المستشار المنشاوى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مقر المكتب الفني
المستشار المنشاوى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مقر المكتب الفني
المستشار المنشاوى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مقر المكتب الفني
المستشار المنشاوى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مقر المكتب الفني
المستشار المنشاوى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مقر المكتب الفني
المستشار المنشاوى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مقر المكتب الفني
المستشار المنشاوى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مقر المكتب الفني
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