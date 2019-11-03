صور.. جولة علمية لطلاب "إعلام بنها" فى صالة تحرير وأقسام "اليوم السابع"

كتب محمد عبد الرازق تصوير سامى وهيب

استقبلت مؤسسة "اليوم السابع" مجموعة من طلاب قسم الإعلام بآداب بنها، في زيارة علمية للتعرف على طبيعة العمل داخل المؤسسة.

وتعرف الطلاب على خطة سير العمل فى صالة تحرير "اليوم السابع"، من خلال الكاتب الصحفي دندراوى الهواري، رئيس التحرير التنفيذي، وعلى آلية تدفق الأخبار من أول المحرر حتى نشرها على الموقع الإلكتروني، مروراً باختيار العناوين والصور.

وشرح "الهواري" للطلاب أساليب التحديث والتطوير في المؤسسة والتي أصبحت أكبر وأضخم المؤسسات الإعلامية في الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أطلع الكاتب الصحفي سعيد الشحات، مدير تحرير جريدة "اليوم السابع"، الطلاب على آلية العمل داخل النسخة الورقية، وطالبهم بمواكبة العصر بالتدريب واكتساب المهارات واللغات، مشيراً إلى أن الصحفي المعاصر يجب أن يمتلك الأدوات التي تؤهله للعمل وفقاً لمتطلبات العصر، مشيراً إلى أن الصحافة أصبحت صناعة ولم تعد قاصرة على قوالبها القديمة.

واصطحب الزميل محمد أحمد طنطاوي، رئيس قسم الأخبار الطلاب إلى جولة داخل الأقسام المختلفة.

وكان في استقبال الطلاب في ستوديو "اليوم السابع"، شادي أبو الحسن المنتج الفنى ومدير الاستوديوهات، الذي شرح للطلاب طريقة إنتاج المحتوى وقائمة البرامج والفيديوهات التي ينتجها "اليوم السابع" ومنصاته الإعلامية المتنوعة.

ومن جانبه، رحب الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع" بالضيوف، وحثهم على الاطلاع وبذل الجهد لتحقيق طموحاتهم؛ ومن جهتهم حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع الكاتب الصحفي خالد صلاح.

تمت الزيارة برعاية أ.د عبير الرباط، عميد كلية الآداب، وأ.د عربي الطوخي رئيس قسم الإعلام ؛ واشراف الدكتور حسام النحاس.

وشملت قائمة الطلاب كل من أحمد الشاذلي ومنة الله محمد و ياسمين جمال و إسراء عيد و رحمة سامي وشيماء طارق و أمنية السعدني و سهر سيد و دميانة آلبرت و إيمان محمد و أحمد سمير و أحمد رشدي و نورهان صلاح وإسراء محمد و كريمة سامي و خلود خالد و آلاء أسامة و آيات أسامة و سهيلة الهاروني و آية طارق وريم محمد وإيمان رفعت.