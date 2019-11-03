صور.. تراجع بأسعار الفاكهة والخضراوات بمطروح وإقبال المواطنين على الشراء

مطروح - حسن مشالي

تشهد أسواق محافظة مطروح، انخفاضاً فى أسعار بعض السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأنواعها، وسط حالة من إقبال المواطنين على الشراء، بعد فترة من الإحجام بسبب حالة الغلاء خلال الفترات الماضية.

وتراجعت أسعار الخضروات والفاكهة كغيرها من السلع بمحافظة مطروح، وتراوحت أسعار الطماطم بين 4 و 5 جنيهات للكيلو والبطاطس بين 6 و 8 جنيهات والبصل 6 جنيهات والليمون والفلفل والخيار بين 8 و10 جنيهات والموز 10 و12 جنيها للكيلو، والتفاح بين 15 جنيها و 25 جنيها حسب النوع، وتراوحت أسعار المانجو بين 20 و 25 جنيهاً، والبرتقال والجوافة بين 8 و 10 جنيهات.

وقال عوض سالم أحد تجار الخضر والفاكهة، أن أسعار الفاكهة تراجعت عن الأسبوع الماضى بشكل ملحوظ، وهناك إقبال على الشراء من المواطنين، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت من مكان لأخر وحسب جودة وأنواع كل فاكهة.

وأوضح بأن الأسعار أغلى بقليل عن المحافظات الأخرى بسبب ارتفاع نولون نقل البضائع لبعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، خاصة مع عدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بمحافظة مطروح، مع اعتمادها على جلب الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.

وأشار تاجر الخضراوات والفاكهة، إلى أن الانخفاض الملحوظ فى أسعار الخضر والفاكهة، ساهم فى إنعاش حركة البيع والشراء، مع إقبال المواطنين على الشراء أكثر من الفترات السابقة،















