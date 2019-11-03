سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تراجع بأسعار الفاكهة والخضراوات بمطروح وإقبال المواطنين على الشراء

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:05 م
صور.. تراجع بأسعار الفاكهة والخضراوات بمطروح وإقبال المواطنين على الشراء انخفاض أسعار الخضار والفاكهة بأسواق مطروح
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أسواق محافظة مطروح، انخفاضاً فى أسعار بعض السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأنواعها، وسط حالة من إقبال المواطنين على الشراء، بعد فترة من الإحجام بسبب حالة الغلاء خلال الفترات الماضية.

وتراجعت أسعار الخضروات والفاكهة كغيرها من السلع بمحافظة مطروح، وتراوحت أسعار الطماطم بين 4 و 5 جنيهات للكيلو والبطاطس بين 6 و 8 جنيهات والبصل 6 جنيهات والليمون والفلفل والخيار بين 8 و10 جنيهات والموز 10 و12 جنيها للكيلو، والتفاح بين 15 جنيها و 25 جنيها حسب النوع، وتراوحت أسعار المانجو بين 20 و 25 جنيهاً، والبرتقال والجوافة بين 8 و 10 جنيهات.

وقال عوض سالم أحد تجار الخضر والفاكهة، أن أسعار الفاكهة تراجعت عن الأسبوع الماضى بشكل ملحوظ، وهناك إقبال على الشراء من المواطنين، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت من مكان لأخر وحسب جودة وأنواع كل فاكهة.

وأوضح بأن الأسعار أغلى بقليل عن المحافظات الأخرى بسبب ارتفاع نولون نقل البضائع لبعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، خاصة مع عدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بمحافظة مطروح، مع اعتمادها على جلب الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.

وأشار تاجر الخضراوات والفاكهة، إلى أن الانخفاض الملحوظ فى أسعار الخضر والفاكهة، ساهم فى إنعاش حركة البيع والشراء، مع إقبال المواطنين على الشراء أكثر من الفترات السابقة،

انخفاض فى أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق مطروح (1)
 

 

انخفاض فى أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق مطروح (2)
 

 

انخفاض فى أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق مطروح (3)
 

 

انخفاض فى أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق مطروح (4)
 

 

 


مطروح

انخفاض اسعار الفاكهة

اسواق مطروح

حالة الغلاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على أسعار الخضر والفواكه فى الأسواق بمحافظة الغربية.. صور

السبت، 02 نوفمبر 2019 04:56 م

انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الغربية

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 12:54 م

صور.. انخفاض فى أسعار الخضراوات والفاكهة بالمحافظات.. إقبال على الشراء وسط رقابة تموينية بالغربية.. 25% هبوطا فى الأسعار بالإسكندرية وتوقعات بانخفاضها أكثر.. سعر الطماطم يتراوح من 5 إلى 6 جنيهات بالبحر الأحمر

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 07:30 م

صور.. انخفاض فى أسعار الخضر والفواكه بمنافذ وأسواق الغربية

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 03:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق

صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا

رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

موجز 6.. انتهاء إجراءات التطبيق الكامل لرفع الحد الأدنى للأجور آخر نوفمبر

موجز 6.. انتهاء إجراءات التطبيق الكامل لرفع الحد الأدنى للأجور آخر نوفمبر

صور.. رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء قرار الرئيس بشأن فرض حالة الطوارئ

صور.. رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء قرار الرئيس بشأن فرض حالة الطوارئ

السيسى يتابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات والجهات الحكومية.. ويوجه بالإطلاق التجريبي للتأمين الصحي بجنوب سيناء والأقصر.. وزير المالية: انتهاء إجراءات الحد الأدنى نهاية نوفمبر

السيسى يتابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات والجهات الحكومية.. ويوجه بالإطلاق التجريبي للتأمين الصحي بجنوب سيناء والأقصر.. وزير المالية: انتهاء إجراءات الحد الأدنى نهاية نوفمبر

شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

دار الإفتاء: الزواج من طليقة الأخ جائز حتى لو كان على قيد الحياة.. فيديو

دار الإفتاء: الزواج من طليقة الأخ جائز حتى لو كان على قيد الحياة.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة