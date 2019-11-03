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صور.. استمرار مسلسل حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون بالغربية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:00 ص
صور.. استمرار مسلسل حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون بالغربية استمرار مسلسل حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت
الغربية – عادل ضرة

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تشهد مدينة طنطا بمحافظة الغربية كارثة بيئية تهدد حياة المواطنين، بسبب استمرار مسلسل إشعال النيران فى تلال القمامة، المتراكمة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون، على كورنيش ترعة القاصد، وسط تجاهل مسئولى حي ثان طنطا وهشام السعيد محافظ الغربية، لشكاوى المواطنين وخطابات مجلس إدارة الشركة لحل مشكلة تراكم القمامة أمام الشركة، وتحويل المنطقة لمحرقة للقمامة.

ورصد مقطع فيديو تحويل المنطقة أمام الشركة على الكورنيش إلى منطقة لتجميع القمامة، وإشعال النيران فيها ليلا ونهارا، للتخلص منها، وينتج عنها انبعاث الروائح الكريهة والدخان الذي يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، فضلا عن انتشار الكلاب الضالة والقطط ونباشين القمامة.

واشتكى الأهالى من تجاهل محافظ الغربية لشكواهم وعدم التدخل لوضع حل لتلك الكارثة البيئية التى تشهدها المنطقة، وعدم قيام الحي برفع القمامة، وهو ما ترتب عليه تحول المنطقة لمقلب قمامة واختلاطها بالمياه بترعة القاصد.

حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (1)
حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (1)

 

حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (1)
حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (1)

 

حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (2)
حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (2)

 

حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (2)
حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (2)

 

حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (3)
حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (3)

 

حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (3)
حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (3)

 

حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (4)
حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (4)

 

حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (4)
حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (4)

 

حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (5)
حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (5)

 

حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (5)
حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (5)

 

حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (6)
حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (6)

 

حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (7)
حرق القمامة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون (7)

 


محافظه الغربيه

شركه طنطا للزيوت والصابون

طنطا

حرق القمامه

تلال القمامة

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