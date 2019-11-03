صور.. استمرار التظاهرات فى تشيلى والشرطة تشن حملة اعتقالات

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تستمر التظاهرات فى تشيلى، لتسفرعن وفاة ما لا يقل عن 18 شخصا، وإلقاء القبض على سبعة آلاف وخسائر لقطاع الأعمال التشيلى بنحو 1.4 مليار دولار، وأصيبت شبكة المترو فى العاصمة بأضرار تقدر بنحو 400 مليون دولار.

وقال الرئيس التشيلى سيباستيان بنيرا إنه أخذ القرار "المؤلم" بإلغاء القمة التى كانت مقررة فى سانتياجو، ومؤتمر دولى رفيع بشأن تغير المناخ فى ديسمبر، للتركيز على استعادة القانون والنظام والمضى قدما فى خطة اجتماعية جديدة.



تظاهرات فى تشيلى



تفريق المتظاهرين



جانب من الاحتجاجات



جانب من التظاهرات



قوات الأمن



كر وفر



متظاهرون