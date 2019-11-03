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صور.. استمرار التظاهرات فى تشيلى والشرطة تشن حملة اعتقالات

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:00 ص
صور.. استمرار التظاهرات فى تشيلى والشرطة تشن حملة اعتقالات تظاهرات تشيلى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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تستمر التظاهرات فى تشيلى، لتسفرعن وفاة ما لا يقل عن 18 شخصا، وإلقاء القبض على سبعة آلاف وخسائر لقطاع الأعمال التشيلى بنحو 1.4 مليار دولار، وأصيبت شبكة المترو فى العاصمة بأضرار تقدر بنحو 400 مليون دولار.

وقال الرئيس التشيلى سيباستيان بنيرا إنه أخذ القرار "المؤلم" بإلغاء القمة التى كانت مقررة فى سانتياجو، ومؤتمر دولى رفيع بشأن تغير المناخ فى ديسمبر، للتركيز على استعادة القانون والنظام والمضى قدما فى خطة اجتماعية جديدة.

تظاهرات فى تشيلى
تظاهرات فى تشيلى

 

تفريق المتظاهرين
تفريق المتظاهرين

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

قوات الأمن
قوات الأمن

 

كر وفر
كر وفر

 

متظاهرون
متظاهرون

 

محاولات تفريق المتظاهرين
محاولات تفريق المتظاهرين
 

تظاهرات تشيلى

مظاهرات

احتجاجات

أخبار تشيلى

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