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صور.. احتفالات الزومبى فى ساوباولو بالبرازيل

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:00 ص
صور.. احتفالات الزومبى فى ساوباولو بالبرازيل احتفالات الزومبى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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شارك عدد كبير فى المواطنين فى شوارع ساو باولو بالبرازيل للمشاركة فى الجولة السنوية للزومبى المعروفة باسم "زومبى ووك".

وحرص المشاركون فى الحدث، على ارتداء ملابس مخيفة وواضعين مساحيق التجميل الثقيلة والمرعبة.

وتشهد مدينة ساوباولو هذا الحدث سنوياً الذى يعتمد على الزومبى و أزياء الرعب، إلا أن هذه الظاهرة بدأ فى سكرامنتو فى كاليفورنيا عام 2001، لتمتد بعدها إلى أغلب المدن الرئيسية فى مختلف أنحاء العالم بما فى ذلك: نيويورك، بوينس آيرس، بوجوتا، سنغافورة، سانت باولو، فرانكفورت وغيرها.

 

احتفالات الزومبى بالبرازيل
احتفالات الزومبى بالبرازيل

 

احتفالات الزومبى
احتفالات الزومبى

 

أحد المحتفلين
أحد المحتفلين

 

رسومات مرعبة على الوجوه
رسومات مرعبة على الوجوه

 

زومبى
زومبى

 

عيون مرعبة
عيون مرعبة

 

وجه مرعب
وجه مرعب

 

وجوه مرعبة
وجوه مرعبة

 


الزومبى

البرازيل

ساوباولو

وجوه مرعبة

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