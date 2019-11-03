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شلل مرورى إثر قطع المتظاهرين أغلب شوارع العاصمة العراقية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:19 ص
شلل مرورى إثر قطع المتظاهرين أغلب شوارع العاصمة العراقية مظاهرات العراق
بغداد (أ ش أ)

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أفاد مصدر أمنى عراقى بقطع المتظاهرين اليوم الأحد، لأغلب شوارع العاصمة العراقية بغداد داعين إلى عصيان مدنى عام فى البلاد.

وذكر المصدر العراقى ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ أن هذا الإجراء أدى إلى شل حركة التنقل والمرور في أغلب شوارع العاصمة بغداد.
وأوضح أنه من أبرز الطرق التى تم قطعها من قبل المتظاهرين هى، سريع الشعلة، جسر البنوك، جسر منطقة الشعب، جسر شركة سومو، طريق البلديات باتجاه منطقة زيونة وملعب الشعب، بالإضافة إلى مخارج مدينة الصدر، وسريع الدورة من جهة بغداد جديدة.


يأتى هذا فى الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى مظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، تخللتها أعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية.

 


العراق

بغداد

مظاهرات العراق

احتجاجات العراق

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