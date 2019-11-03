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شبكة "CNN" تسلط الضوء على سياحة المغامرة والتزلج على الماء فى مصر

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:10 م
شبكة "CNN" تسلط الضوء على سياحة المغامرة والتزلج على الماء فى مصر السياحة فى البحر الأحمر ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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نشرت شبكة "سى أن أن" العالمية الإخبارية تقريرا مصورا عن سياحة التزلج على الماء بالمظلات "Kite surfing " في البحر الأحمر بمصر.
 
وخلال التقرير - الذي تبلغ مدته دقيقتين ونصف - سلطت القناة الأمريكية الضوء على الرياضة التي تعد نوعا من أنواع سياحة المغامرات التي أصبحت تجذب العالم لممارستها في مصر.
 
وأوضحت القناة العالمية أن مدينة الجونة أصبحت من أشهر المناطق في العالم والشرق الأوسط التي يتم فيها ممارسة مغامرات التزلج على الماء بالمظلات " Kite surfing " ، حيث يستطيع السائح الاستمتاع بطبيعة الجو الساحرة والشمس المشرقة والرياح اللطيفة والمياه الصافية لممارسة تلك الرياضة بشكل جذاب . 
 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة عقدت شراكة مع شبكة سي أن أن لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر ، يجمع بين الصورة وحكاية المكان ، باستخدام تقنيات الترويج الحديثة، وذلك من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكة CNN .
 
كانت القناة العالمية قد عرضت عددا من الأفلام القصيرة عن السياحة المصرية ، ومن بينها الترويج لنوع جديد من السياحة في مصر وهو اليوجا المصرية أو يوجا كيميت Kemetic Yoga والذي يندرج تحت منتج السياحة الاستشفائية Wellness Tourism والذي قامت الشبكة العالمية بتصويره في مدينة الأقصر .

البحر الاحمر

الجونه

التزلج على الماء

سى ان ان

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