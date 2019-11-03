سفير ألمانيا بالقاهرة:مصر مقصد سياحى جذاب للألمان

كتب محمود عبد الغنى

استقبل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني الدكتور سيريل چان نون ، سفير دولة المانيا لدى جمهورية مصر العربية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني.

وقدم المصرى ، التهنئة للسفير الألماني على تعيينه سفيراً لألمانيا لدى مصر، مؤكدا أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات وطيدة، وتعاون مشترك في مختلف المجالات، كما أشاد بدعم ألمانيا لمصر في مجال أمن الطيران والتدريب، مؤكدا أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير جميع المطارات والمنظومه الأمنية بها يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية.

وأعرب الدكتور سيريل چان نون ،عن سعادته بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وأضاف السفير أن هناك زيادة ملحوظة فى حركة السياحة الألمانية القادمة إلى مصر، حيث وصل عدد السائحين في العام الماضي الى 1.8 مليون سائح ألماني، وتستهدف السياحة الألمانية مصر كمقصد سياحى جذاب خاصة الى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وناقش الجانبان فتح خطوط جديدة بين البلدين وتوسيع شبكة خطوط شركة لوفتهانزا، بمصر حيث تقوم شركة سويس إير التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية بتشغيل خط جديد بين مدينتي جينيف والقاهرة.

كما تناول اللقاء أهمية مطار سفنكس الدولى الذي تم التشغيل التجريبي له مؤخرا ، في تسيير رحلات الطيران العارض وزيادة حركة السياحة بين الدولتين، و تطرق اللقاء الي تطوير أسطول مصر للطيران بالتعاون مع شركة أيرباص العالمية.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسيّر 14 رحلة اسبوعيا بواقع رحلة يومياً إلى كل من ميونيخ وفرانكفورت بالإضافة إلى خمس رحلات أسبوعياً إلى برلين، كما تسيّر شركة أير كايرو رحلات إلى كل من دوسلدورف وميونخ وشتوتجارت وفرانكفورت وهانوفر، اما شركة لوفتهانزا الألمانية تسير 18 رحلة اسبوعيا الي القاهرة، بالإضافة إلى رحلات الشحن الجوي بين البلدين.

كما أن هناك اتفاقية مشاركة بالرمز بين الشركتين الوطنيتين مصر للطيران والخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، كما أن الشركتين اعضاء في تحالف ستار العالمى والذي يعد أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم.