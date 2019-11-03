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سرطان الثدى.. أشياء يجب أن تعرفيها أثناء قراءة فحص الماموجرام

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:17 م
سرطان الثدى.. أشياء يجب أن تعرفيها أثناء قراءة فحص الماموجرام سرطان الثدى - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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تصوير الثدي بالأشعة السينية أو الماموجرام، من الأشعة الهامة التى يمكن أن تجريها كل امرأة لفحص الثدى والوقاية من سرطان الثدى، وهناك مجموعة مصطلحات هامة قد لا تفهمينها فى تقرير الماموجرام، فى السطور التالية نشرح لكِ أهم المصطلحات التى توجد فى تقرير فحص الماموجرام، وفقاً لموقع " Women `s day".

الماموجرام
الماموجرام

أشياء يجب أن تعرفيها أثناء قراءة فحص الماموجرام

ضعى في اعتبارك أن هذه المصطلحات وصفية وليست تشخيصية: والخزعة هي الطريقة الوحيدة لتشخيص سرطان الثدي، وتكون من خلال أخذ عينة من أنسجة وخلايا الثدى لفحصها.

كلمة سلبي أو negative

كلمة "سلبية" فى تقرير فحص الماموجرام تعني أنه لم يتم العثور على شيء سيء أو ورم سرطانى أو حميد.

كثافة أنسجة الثدى Density

وكثافة الثدى هى كمية الأنسجة الليفية والغدية، في مقابل الأنسجة الدهنية، في ثدييك، وكلما قلت نسبة الدهون زادت الكثافة، إن وجود أنسجة ثدي كثيفة أمر شائع وليس فيه أى خطورة ، ولكن هذا قد يجعل تقييم نتائج تصوير الثدي بالأشعة السينية أكثر صعوبة وقد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

قد تحتاج النساء ذوات أنسجة الثدي الكثيفة أيضًا إلى الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

عدم التماثل أو Parenchymal Asymmetry

قد يطلب الطبيب فحص عدم التماثل بسبب وضع غير مثالي أثناء الفحص، أو ربما عدم تطابق ثدييك، مثل معظم النساء و لكن يكون ذلك غالبًا لأن منطقة على أحد الثديين لا تبدو بنفس الشكل المقابل للمنطقة الأخرى.

فحص الماموجرام
فحص الماموجرام

تشوه شكل الثدى Architectural Distortion

إذا لم تظهر أى كتلة فى الثدى، ولكن تبدو أنسجة الثدي ليست طبيعية، يطلب الطبيب فحص تشوه بنية الثدى.

التكلسات Calcifications

والتكلسات هى رواسب الكالسيوم، حيث تظهر رواسب الكالسيوم في صورة بقع بيضاء ساطعة على الفحص، ومعظم التكلسات ليست مقلقة ولا تشير إلى السرطان.

تكلسات صغيرة Microcalcifications

هناك مجموعات صغيرة من رواسب الكالسيوم تثير القلق، ولكن على الرغم من أنها تشير غالبًا إلى الحاجة إلى خزعة، فهي ليست تشخيصًا لسرطان الثدي.

ورم أو كتلة Mass/lesion tumor

هذا الورم أو الكتلة ليست أيضًا تشخيصًا للسرطان، لكن الكتلة هي فترة نمو، على سبيل المثال الورم الليفي وهو ورم حميد شائع (غير سرطاني)، حيث أن الكتلة المتكلسة تكون دائمًا حميدة.


اعراض سرطان الثدى

سرطان الثدى

علاج سرطان الثدى

فحص الماموجرام

الماموجرام

اشعة الماموجرام

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