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"زى النهاردة".. استقلال جمهورية بنما 3 نوفمبر 1903

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:00 ص
"زى النهاردة".. استقلال جمهورية بنما 3 نوفمبر 1903 قناه بنما
كتب وكالات

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تعد قناة بنما من المعالم الرئيسية فى جمهورية بنما، أما القناة ذاتها فهى ممر ملاحى يصل بين المحيطين الأطلسى والهادي، وتعد القناة من أعظم الإنجازات الهندسية، وقد انتهى شقها فى 1914.

 

وكانت أمريكا قد اشترت حقوق قناة بنما من الفرنسيين الذين كانوا من المفترض أن يقوموا بحفرها أما جمهورية بنما فهى إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية يطل شمالها على البحر الكاريبى والمحيط الأطلسى فيما يطل الجنوب على المحيط الهادي، وهى تقع على الجزء اليابس الذى يربط بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

 

وتعتبر بنما دولة طولية الشكل يتراوح عرضها بين 80و190 كيلومترًا واللغة الرسمية فى جمهورية بنما هى الإسبانية واللغة الإنجليزية هى اللغة الثانية وعاصمتها هى بنما وهى أكبر المدن وعملتها هى «بالبوا» ونظام الحكم جمهوري.

 

وقد نالت بنما استقلالها «زى النهاردة» فى 3 نوفمبر 1903 وقد استعادت بنما سيادتها على القناة بعد إدارة أمريكية لها دامت 85 عامًا انتهت 1999ومعظم أراضى بنما بركانية تقطعها المجارى المائية التى تتجه غربًا للمحيط الهادى أو شرقًا للكاريبى ويسودها مناخ مدارى حار فوق المناطق المنخفضة حيث ترتفع المعدلات الحرارية وتتدنى درجات الحرارة فوق المرتفعات.

 

وبنما هى أقل بلدان أمريكا الوسطى من حيث الكثافة السكانية وبها مناطق شاسعة، غير مأهولة وتعتبر الزراعة لعامة النشاط البشرى هناك ويعمل بها نحو 26% من القوة العاملة.

 


زى النهاردةاستقلال جمهورية بنما

أخبار بنما

3 نوفمبر 1903

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