رئيس جامعة طنطا يحيل طالبى واقعة التطاول على عميد كلية الحقوق لمجلس تأديب

الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

وافق الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا على إحالة طالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة ، الى مجلس تأديب بعد إنتهاء التحقيق الإداري معه وثبوت تدخين سيجارة فى المدرج تحتوى على مخدر الحشيش ، أثناء محاضرة القانون التجاري للدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق، وتعديه بالسب والقذف على عميد الكلية ، كما وافق رئيس الجامعة على إحالة طالبة بذات الفرقة لمجلس التأديب بعدما تبين من التحقيق الإدارى أن الطالبة تطاولت على عميد كلية الحقوق .

ومن جانبه أكد الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا لـ"اليوم السابع" ، لا أحد يملك التدخل أعمال مجلس التأديب أو سير التحقيقات وستعلن نتيجة التحقيق بعد انتهاء مجلس التأديب بالكلية من التحقيقات ، مضيفا أن القضية الأهم والأخطر فى هذه الوقائع هو أرساء القيم والأخلاقيات ، مشيرا الى أن هناك أن هناك إسقاط من جانب قنوات الإخوان الإرهابية على الواقعة للنيل من الدولة والجامعة وإثارة البلبلة.

وأضاف سبع ، أنه تم تشكيل لجان تحقيق بمعرفة عميد كلية التجارة التي شهدت الواقعة، وسماع أقوال شهود الواقعة وأقوال الطالبين دون انحياز تطبيقا لمبدأ الشفافية ، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة .

وأوضح رئيس الجامعة ، أن الطالبة حضرت لمكتبه برفقة والدها ووالدتها ، للاعتذارعما بدر منها ، ولكن الواقعة تم احالتها الى مجلس التأديب ، مؤكدا أن الجامعة هدفها تخريج طالب منضبط علميا وسلوكيا ورياضيا محافظا على قيم المجتمع، مشيرا الى أن لجنة للتحقيق فى الواقعة تم تشكيلها برئاسة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وستعلن نتيجة التحقيق خلال الأيام المقبلة .