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رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفد ولاية بهانج الماليزية لبحث آفاق التعاون المشترك

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:27 م
رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفد ولاية بهانج الماليزية لبحث آفاق التعاون المشترك جانب من اللقاء
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بمكتبه اليوم، وفدًا من حكومة ولاية بهانج بماليزيا متمثلًا فى الشئون الدينية بالولاية والكلية الجامعية الإسلامية ببهانج السلطان أحمد شاه، برئاسة وزير الشؤون الإسلامية بولاية بهانج داتو سرى سيد إبراهيم بن السيد أحمد، لبحث سبل وآفاق التعاون بين الطرفين، بحضور الدكتور أشرف عطية البدويهى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة  لقطاع الوجه القبلى بأسيوط. 
 
رحب رئيس الجامعة بوزير الشؤون الإسلامية بولاية بهانج والوفد المرافق له، مؤكدا على عمق العلاقات القوية العلمية والثقافية بين مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر، وبين الطلاب الوافدين من شتى أرجاء العالم، لما يتسم به منهجه من الوسطية والاعتدال، لافتا إلى أن الوافدين من دولة ماليزيا من خير الطلاب علما وأدبا وأخلاقا وحرصا على تلقي العلم، وأن التعاون العلمي والثقافي  بين جامعة الأزهر الشريف والكلية الجامعية الإسلامية ببهانج السلطان أحمد شاه قديم ومستمر.
 
من جانبه، أعرب وزير الشؤون الإسلامية بولاية بهانج عن شكره لجامعة الأزهر الشريف، مشيدا لجهودها الكبيرة في تعليم وتربية طلاب ماليزيا والاهتمام بهم من قبل  مؤسسة الأزهر الشريف، مشيرا إلى أنه هو نفسه من خريجى الأزهر وكذلك رئيس الجامعة الإسلامية، وأن فضل الأزهر عليهم كبير. 
 
ناقش رئيس جامعة الأزهر خلال اللقاء مع الوفد الماليزى أوجه تفعيل التعاون العلمى والثقافى بين الجامعتين وتذليل العقبات أمام الطلاب الملتحقين بجامعة الأزهر، وإجراءات تجديد مذكرة التفاهم العلمي والثقافى بين الجامعتين.
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

محمد المحرصاوى

ماليزيا

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