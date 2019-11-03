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رئيس النيابة الإدارية يفتتح الدورة التدريبية لأعضاء النيابة بالمنصورة والمحلة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:28 م
رئيس النيابة الإدارية يفتتح الدورة التدريبية لأعضاء النيابة بالمنصورة والمحلة المستشار عصام المنشاوى خلال افتتاح الدورة
كتب عبد الله محمود

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قام المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار محمد رامي مدير مركز التدريب القضائي ، بافتتاح أعمال الدورة التدريبية  لأعضاء النيابة الإدارية بنيابات المنصورة والمحلة الكبرى تحت عنوان " التحقيق والتصرف في المسؤولية التأديبية من منظور عملي" والتي تجرى بالتنسيق مع نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة .

 والمقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام حيث يشارك فيها قرابة 150 من أعضاء الهيئة من الدرجات المختلفة، يتلقى خلالها المشاركين محاضرات متخصصة وتدريباً عملياً على قواعد وأصول التحقيق والتصرف فيه، والمآخذ الفنية التي تنشأ عن الإخلال بضوابطه الإجرائية والشكلية، والدفوع أمام النيابة الإدارية، والتحقيق في قضايا مخالفات البناء، والمسؤولية التأديبية الناشئة عن مخالفات قانون التعاقدات العامة، وجرائم الاعتداء على المال العام والوظيفة العامة، وقواعد إعلام الدعوى التأديبية .

 

وعقب ذلك التقى المستشار عصام المنشاوي بأعضاء النيابة الإدارية بنادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة ، وكان في استقبال المستشار حسن شبار رئيس مجلس إدارة النادى، و المستشارون أعضاء مجلس الإدارة ، حيث  أكد على أهمية بذل كل الجهد فيما تجريه النيابة الإدارية من تحقيقات في البلاغات وشكاوى المواطنين ذات الصلة ، كما استمع لمقترحات ومطالب الأعضاء، مؤكداً على تلبية كافة المتطلبات اللازمة، ليقوموا بإداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

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مستشار الهيئة خلال افتتاح الدورة

جاء ذلك في إطار زيارة محافظة الدقهلية وتفقده لسير العمل بالنيابات الإدارية بالمنصورة وضمن رؤية شاملة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتطوير وتحديث مقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عقد سلسة من الدورات التدريبية والتنشيطية لأعضاء النيابة الإدارية، بهدف دعم قدراتهم الفنية، إيماناً من بالأهمية القصوى للتدريب والتكوين في صقل مهارات الأعضاء بما ينعكس على حسن أدائهم لرسالتهم السامية، في إرساء دعائم العدالة وإعلاء سيادة القانون.

 

 


النيابة الإدارية

افتتاح الدورة

أعضاء الهيئة

مخالفات البنا

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