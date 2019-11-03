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رئيسة سنغافورة تصل إلى الكويت في زيارة رسمية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:07 ص
رئيسة سنغافورة تصل إلى الكويت في زيارة رسمية حليمة يعقوب
الكويت (أ ش أ)

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وصلت رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، والوفد الرسمى المرافق لها، إلى الكويت صباح اليوم الأحد فى زيارة رسمية .

وسيعقد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيسة سنغافورة جلسة مباحثات رسمية في وقت لاحق اليوم، يبحثان خلالها أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تفعيل التعاون المشترك بمختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


يذكر أن الوفد الرسمى المرافق لرئيسة سنغافورة، يضم وزير البيئة وموارد المياه ماساقوس ذو الكفلى وعددا من كبار المسؤولين فى الحكومة السنغافورية.

 


سنغافوره

رئيسه سنغافوره

الكويت

حليمه يعقوب

زياره رئيسه سنغافوره للكويت

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