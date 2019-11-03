سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

دراسة: الاحتباس الحرارى يرفع معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:55 م
دراسة: الاحتباس الحرارى يرفع معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية الاحتباس الحرارى
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة، أجراها باحثون في جامعة موناش بأستراليا، عن وجود علاقة وطيدة بين زيادة انتشار الأمراض المرتبطة بمعدلات سوء التغذية بين كل من الأطفال، الشباب، كبار السن، وارتفاع معدل الاحتباس الحراري حول الكرة الأرضية.

 

ومن بين أشهر الأمراض المرتبطة بسوء التغذية الهزال، هشاشة العظام، تضخم الغدة الدرقية، الكساح، فقر الدم، داء الاسقربوط، والبلاجرا.

 

ولفت الباحثون إلى أن التغير المناخي سيؤدي كذلك إلى تراجع معدلات توفر الغذاء العالمي بنسبة 3.2%، وبالتالي سيتسبب في حدوث 30 ألف حالة وفاة بسبب نقص الوزن الحاد بحلول عام 2050.

 

وتوصلت الدراسة، التي اعتمدت على تحليل بيانات نتائج عينة من المرضى بالبرازيل، في الفترة الممتدة بين عام 2000 و2015، إلى ارتفاع نسبة المرضى بسوء التغذية نحو 2.5% مع كل زيادة في درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية خلال المواسم الحارة.

 

وتدعو الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة PLOS Medicine، إلى ضرورة وضع استراتيجيات لتجنيب الأشخاص التعرض للأجواء الحارة، وعدم الاكتفاء بأنظمة التغذية الصحية وحدها، إذ يتسبب ارتفاع الحرارة في تقليل الشهية، ما يؤدي إلى تراجع رغبتهم نحو التسوق أو الطهي.

 

 


الاحتباس الحرارى

التغذية

سوء التغذية

هشاشة العظام

فقر الدم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البيئة تواجه التغيرات المناخية.. اختيار نموذج عالمى للتنبؤ بالمناخ حتى 2100.. وتؤكد: السيول والأمطار الغزيرة والموجات الحرارية أبرز مظاهر التغير فى مصر.. وخطة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 03:00 ص

القمامة تتسبب فى تغيير المناخ.. وزارة البيئة: المخلفات تصدر 10% من غازات الاحتباس الحرارى وتؤثر على المياه الجوفية والتربة.. خطة لإغلاق المقالب العشوائية لخفض الانبعاثات.. وأولوية للمشروعات صديقة البيئة

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 06:30 م

مونديال الخراب من الرشوة إلى تلويث البيئة.. قطر تلجأ إلى شراء أجهزة تكييفات بمليارات الدولارات للقضاء على الحرارة الخانقة.. وتقرير دولى: الدوحة تتبع نظام ضار جداً للبيئة ويساعد على الاحتباس الحرارى فى العالم

الخميس، 24 أكتوبر 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق

صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا

رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

سوبر كورة ينشر أول صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه بعد مواجهة استون فيلا ضد ليفربول

سوبر كورة ينشر أول صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه بعد مواجهة استون فيلا ضد ليفربول

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة