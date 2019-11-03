دار الإفتاء: الزواج من طليقة الأخ جائز حتى لو كان على قيد الحياة.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

أجرت دار الإفتاء المصرية ، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل يجوز الزواج بطليقة شقيقى".

وأجاب عن السؤال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا:"لا مانع من أن يتزوج الأخ من طليقة شقيقه بعد انتهاء عدتها".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"يجوز وحتى ولو كان شقيقه على قيد الحياة بشرط اكتمال عدتها".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.