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"خدش القطة" وراء دخول سيدة بريطانية فى غيبوبة.. إعرف التفاصيل

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:32 م
"خدش القطة" وراء دخول سيدة بريطانية فى غيبوبة.. إعرف التفاصيل شيرلى هاير فى غيبوبتها
وكالات

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دخلت شيرلى هاير، من مدينة بريستول البريطانية، في غيبوبة بعد أن خدشتها قطتها التي تدعى تشان.

ووفقا لما نشره موقع "سبوتينك"، كانت المرأة البالغة 65 من العمر تعمل في حديقتها عندما خدشت القطة يدها ما تسبب في دخول بكتيريا سامة في الجرح، بحسب صحيفة "ميرور".

وأحمر الجرح بسرعة ثم شعرت شيرلي بدوار وفقدان الشهية وآلام عضلاتها، وبعد بضعة أيام، بدأ يسود لون الذراع.

وتم نقل شيرلي إلى المستشفى وتشخيصها بمرض الإنتان والصدمة الإنتانية وفشل الأعضاء الداخلية والالتهاب الرئوي والتهاب اللفافة النخرية (العدوى التي تسببها البكتيريا

واضطر الأطباء لوضع المرأة في غيبوبة اصطناعية لمدة خمسة أيام وقطع جزء من سطح الذراع التالف في المجموع، أمضت الإنجليزية أكثر من شهرين في المستشفى.

وقالت شيرلي للصحفيين، إنها اشترت تشان مقابل 400 جنيه استرليني عندما كان عمرها عشرة أشهر، وأضافت: "لم تكن لطيفًا أبدًا وكان يهاجمني دائما، وعندما كبرت تشان أصبحت أكثر عدوانية".

 وبعد خروجها من المستشفى، أعطت شيرلي القطة لإحدى بناتها. وأوضحت "بعد ما حدث، لم أعد أريد رؤيتها".  


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