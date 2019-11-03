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خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من دولة رئيس وزراء ماليزيا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:59 م
خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من دولة رئيس وزراء ماليزيا الملك سلمان يتسلم رسالة من رئيس وزراء ماليزيا
كتب مصطفى عنبر

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة من دولة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير التعليم والمبعوث الخاص لدولة رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مزلي مالك، خلال استقبال الملك له اليوم.

ونقل الوزير الماليزى لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير دولة رئيس الوزراء الماليزي، فيما حمّله الملك تحياته وتقديره لدولته.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.

 

 


السعودية

ماليزيا

الملك سلمان

رئيس وزراء ماليزيا

مهاتير محمد

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