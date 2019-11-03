سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

حدث فى مثل هذا اليوم.. استقلال بولندا عن روسيا عام 1918

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:00 ص
حدث فى مثل هذا اليوم.. استقلال بولندا عن روسيا عام 1918 بولندا
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى مثل هذا اليوم من عام 1918، اعلنت جمهورية بولندا استقلالها عن روسيا، بعد ان تعرضت للتقسيم ثلاث مرات.

 

تقع جمهورية بولندا شرق أوروبا وما يميزها عن جاراتها أن ٩٠% من شعبها يتبعون الكنيسة الكاثوليكية وهذا غير معهود في دول شرق أوروبا التي يدين معظم سكانها بالأرثوذكسية.

 

 أما عن تحولاتها التاريخية وحكامها، فقد نصب «خروبري» نفسه كأول ملك لها عام ١٠٢٥، ثم تم ضم أجزاء كبيرة منها للامبراطورية الرومانية عام ١١٦٣ بعد إعادة توحيدها تدريجيا في القرن الخامس عشر

 

، وأعلنت الوحدة عام ١٤٤٧ مع ليتوانيا، ثم تعرضت للتقسيم ثلاث مرات في ١٧٧٢ و١٧٩٣ و١٧٩٥، وبعد هزيمة نابليون اتفقت الدول المنتصرة «النمسا وروسيا وبروسيا» علي تقسيم بولندا نهائيا فيما بينها عام ١٨١٥، وأصبح البولنديون شعبًا بلا دولة حتي إعلان قيام مملكة بولندا مجددًا عام ١٩١٦ في خضم أحداث الحرب العالمية الأولي فيما بين «١٩١٤ - ١٩١٩» وفى مثل هذا اليوم، من عام ١٩١٨م أعلنت جمهورية، مما يعني أنها أعلنت استقلالها عن روسيا.

 

وقد عاشت بولندا بين الحربين العالميتين مرحلة اضطراب وعدم استقرار سياسي واقتصادي، وكانت ألمانيا حينما أشعلت فتيل الحرب العالمية الثانية بغزوها بولندا في أول سبتمبر ١٩٣٩ ثم استولت علي شرق بولندا وحين انتصر الروس علي الألمان عادت بولندا إلي روسيا مرة أخري عام ١٩٤٥ فبنوها علي الطريقة الشيوعية وفي عام ١٩٥٢ اعلنت جمهورية شعبية بدستور جديد وفي عام ١٩٥٥ أسس حلف وارسو ليبدأ في بولندا مد ديمقراطي انتهي بوصول أحد العمال «ليش فاليسا» للحكم.

 

 


بولندا

روسيا

زى النهادرة

استقلال بولندا

الحرب العالمية الاولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيع ملابس أوليفيا نيوتون جون فى فيلم "جريس" بـ 405700 دولار

بيع ملابس أوليفيا نيوتون جون فى فيلم "جريس" بـ 405700 دولار

ميلان يواجه لاتسيو فى لقاء "البحث عن المقدمة" بالدوري الإيطالي

ميلان يواجه لاتسيو فى لقاء "البحث عن المقدمة" بالدوري الإيطالي

مبادرة صحة المرأة تدعو 10 ملايين سيدة بــ11 محافظة للكشف المبكر عن أورام الثدى

مبادرة صحة المرأة تدعو 10 ملايين سيدة بــ11 محافظة للكشف المبكر عن أورام الثدى

خطة "الزراعة" لزيادة إنتاج البطاطس المحلى لـ6 ملايين طن × 9 معلومات

خطة "الزراعة" لزيادة إنتاج البطاطس المحلى لـ6 ملايين طن × 9 معلومات

70 اقتراحًا برغبة وقانونان أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان

70 اقتراحًا برغبة وقانونان أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان

"لو موظف خد بالك".. اعرف كيفية إحالة القضايا للمحكمة التأديبية

"لو موظف خد بالك".. اعرف كيفية إحالة القضايا للمحكمة التأديبية

مفاوضات مع البنك الأوروبى لتمويل مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

مفاوضات مع البنك الأوروبى لتمويل مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

تهم رئيسية تواجه 3 متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر".. تعرف عليها

تهم رئيسية تواجه 3 متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر".. تعرف عليها

بشرة خير.. اتفاقية جديدة للبحث عن البترول فى جنوب خليج السويس

بشرة خير.. اتفاقية جديدة للبحث عن البترول فى جنوب خليج السويس

تعرف على أشهر الأماكن السياحية فى جنوب سيناء

تعرف على أشهر الأماكن السياحية فى جنوب سيناء

اعرف طرق تقييم طلاب رياض الأطفال بعد التساؤل حول امتحانات الصفوف الأولى

اعرف طرق تقييم طلاب رياض الأطفال بعد التساؤل حول امتحانات الصفوف الأولى

لو عندك محل فى عقار مخالف.. اعرف تفاصيل الترخيص وتقنين أوضاعه

لو عندك محل فى عقار مخالف.. اعرف تفاصيل الترخيص وتقنين أوضاعه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة