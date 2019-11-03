جرائم أردوغان ضد شعبه لا تتوقف.. هدم منزل لطلاب بقرار من حزب العدالة والتنمية

كتب أحمد عرفة

لا تقتصر إجراءات القمع التى يتبعها نظام أردوغان على الاعتقالات ضد المعارضين الأتراك، بل أيضًا مداهمة منازل طلاب أتراك وهدمها، حيث ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن قوات الأمن التركية داهمت سكنًا طلابيًا فى إحدى البلديات التابعة لمدينة إسطنبول وقامت بهدمه ليلاً.



وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن السكن الطلابى تديره جمعية "صدابات" للخدمات التعليمية والثقافية المقربة من جماعة سليمان أفندى الدينية المعروفين بـ"السليمانيين"، موضحة أن محامى السكن الطلابى، رمضان يافوز، وصف عملية الهدم التى نفذتها بلدية كاغد خانة فى إسطنبول، والتى يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بأنه انعكاس للديكتاتورية فى تركيا، متهمًا الحكومة بتزوير المستندات الخاصة بقرار الهدم.



وأشارت صحيفة زمان، إلى أن المحامى رمضان يافوز، أكد أن قوات الأمن منعت الطلاب من إخراج متعلقاتهم من المبنى، والأوراق المستند إليها كسبب للهدم مزيفة ولا أساس لها من الصحة، كما أكدت الصحيفة التركية المعارضة، أن عملية الهدم تمت من قبل بلدية كاغد خانة فى ساعات متأخرة من الليل، برفقة قوات الأمن.