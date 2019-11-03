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جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم رحلة علمية بوادى النطرون لتدريب طلابها على فنون العمارة والهندسة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:12 ص
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم رحلة علمية بوادى النطرون لتدريب طلابها على فنون العمارة والهندسة رحلة طلاب جامعة مصر

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فى إطار فلسفة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومنهجيتها التعليمية التى تسعى إلى الربط ما بين الدراسة النظرية والواقع العملى، نظمت كلية الهندسة بالجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء رحلة علمية إلى دير السيدة العذراء السريان بوادى النطرون.

صرح الدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة، أن هذه الرحلة تم تنظيمها بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالجامعة وقامت بالإسراف عليها الدكتورة هدى الشيال رئيسة قسم العمارة ود.مها أبو بكر المدرس بقسم العمارة بالكلية، وذلك بهدف صقل قدرات الطلاب وتوفير المعلومات اللازمة والتى تسهم بشكل كبير فى تخريج  كوادر جديدة قادرة على اقتحام أسواق العمل، مسلحين بالكفاءة المهنية والقدرة الفنية على الإبداع فى مجال الهندسة.

وتمكن طلاب كلية الهندسة بالجامعة على مشاهدة النقوش المعمارية والآثار المسيحية التى توضح الأساليب غير النمطية فى العمارة القبطية القديمة، إلى جانب الاستفادة من خطوطها فى التعرف على أساليب العمارة الحديثة بما يحقق اتساع دائرة إدراك الطلبة علمياً فى مجالات العمارة بمختلف أنواعها ومدارسها الفنية.

وأشار الدكتور باهر أبو ستيت، إلى أن هذه الزيارة حظيت باهتمام كبير من أسرة الدير حيث حرص الراهب (إقلاديوس) أحد الرهبان بدير السريان على اصطحاب الطلبة فى جولة داخل الدير، شملت كنيسة السيدة العذراء الأثرية والمائدة القديمة ومغارة الأنبا بيشوى وكنيسة السيدة مريم والمغارة والحصن، كما شاهد الطلاب أيضاً مجموعة من القلالى الأثرية ومنارتى الدير مع استعراض تاريخ الدير وحضارته المعمارية.

 

رحلة طلاب جامعة مصر (1)
رحلة طلاب جامعة مصر (1)

 

رحلة طلاب جامعة مصر (2)
رحلة طلاب جامعة مصر (2)

 

رحلة طلاب جامعة مصر (3)
رحلة طلاب جامعة مصر (3)

 

رحلة طلاب جامعة مصر (4)
رحلة طلاب جامعة مصر (4)

 

رحلة طلاب جامعة مصر (5)
رحلة طلاب جامعة مصر (5)

 

رحلة طلاب جامعة مصر (6)
رحلة طلاب جامعة مصر (6)

 

رحلة طلاب جامعة مصر (7)
رحلة طلاب جامعة مصر (7)

 


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