تويتر يحجب حسابات على صلة بـ"حزب الله" منها قناة المنار اللبنانية

كتب محمد جمال

حجب موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى معظم الحسابات التابعة لقناة "المنار" الإعلامية اللبنانية، بالإضافة إلى حسابات أخرى على صلة بـ "حزب الله."، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأعلنت قناة "المنار"، أمس السبت، عن "حظر معظم الصفحات" الخاصة بها "دون أى إنذار مسبق".

واعتبرت القناة أن إيقاف حساباتها يأتى "فى ما بدا رضوخا لضغوطات سياسية"، مشيرة إلى أن حساباتها تضم ما يقارب مليون متابع.

وتم كذلك حجب حساب الإعلام الحربى المركزى التابع لـ "حزب الله" وحسابات أخرى عدة على صلة به.

يذكر أن عددا من أعضاء الكونجرس الأمريكى كانوا قد وجهوا إنذارا إلى المدير التنفيذى لـ "تويتر"، جاك دورسي، محذرين من توفير منصة إعلامية لمنظمات مثل "حزب الله" و"حماس"، حيث تعتبرهما الولايات المتحدة "منظمتين إرهابيتين"، وأمهلوه حتى 1 نوفمبر الجارى لإزالة جميع الحسابات التابعة لـ "المنظمات الإرهابية".