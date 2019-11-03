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تمارين "كيجل" الحل الأمثل لتقوية عضلات الحوض.. تعرف عليها

الأحد، 03 نوفمبر 2019 12:00 ص
تمارين "كيجل" الحل الأمثل لتقوية عضلات الحوض.. تعرف عليها تمارين الكيجل - ارشيفية
فاطمة ياسر

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يعاني نسبة كبيرة من الرجال والنساء من مشكلة ضعف في عضلات الحوض، وهذا الأمر يتسبب في إصابتهم بألم شديد أثناء القيام بالعلاقة الحميمة، وهذا الأمر يتسبب في عدم السيطرة الأمعاء والمثانة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي حل مشكلة ضعف عضلات الحوض، وذلك وفقا لموقع "healthline". 
 
تعد مشكلة ضعف عضلات الحوض من الأمور التي تعوق القدرة علي ممارسة العلاقة الحميمة، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بضعف في عضلات الحوض، كالإصابة بالانزلاق الغضروفي، أو ممارسة الرياضة الثقيلة، أو الإصابة بالإمساك لفترة زمنية طويلة، وتعد أيضا الإصابة بالسمنة المفرطة من أبرز الأسباب التي تزيد فرص الإصابة بضعف عضلات الحوض، وأيضا التدخين وكثرة الولادة الطبيعية. 
تمارين الكيجل
تمارين الكيجل
 
 وأثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن الأشخاص الذين يقمون بعمل تمارين كيجل هم الأقل عرضة للإصابة بضعف في عضلات الحوض، كما أن هذا النوع من التمارين يساهم بشكل كبير في علاج سلس البول والتخلص من أزمة ضعف عضلات الحوض. 
 
وهناك بعض النصائح التي يجب القيام قبل القيام بتمارين كيجل ومنها إفراغ المثانة، وتجنب القيام بهذا التمرين أثناء عملية التبول لأنك به1ه الطريقة تؤثر سلبا علي صحة المثانة، ويجب العلم أن القيام بها يأخذ وقت طويل في العلاج.
 
 

تمارين الكيجل

الحوض

تمارين الحوض

تقوية عضلات الحوض

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