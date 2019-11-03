سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تقرير: المفاوضات التجارية ترسم تحركات البورصات العالمية خلال نهاية هذا العام

الأحد، 03 نوفمبر 2019 11:03 م
تقرير: المفاوضات التجارية ترسم تحركات البورصات العالمية خلال نهاية هذا العام بورصات عالمية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر تقرير إعلامي صادر اليوم الأحد، أن نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سترسم تحركات البورصات العالمية خلال نهاية هذا العام الحافل بأحداث اقتصادية مفصلية متعاقبة؛ بدءا من التوترات التجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم، مرورا بأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بـ"بريكست" حتى قرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ 10 سنوات.

وأضاف التقرير -الذي بثته شبكة "سي إن بي سي" نيوز الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أن المستثمرين في بورصة "وول ستريت" باتوا على يقين أن معركة الرئيس دونالد ترامب التجارية مع الصين ستلعب الدور الأكبر في تحديد شكل أداء الأسواق العالمية خلال ما تبقى من العام الجاري لاسيما وأن البنك المركزي الأمريكي حسم الأسبوع الماضي قراره بشأن خفض ثالث لسعر الفائدة، مرجحًا أن يكون ذلك الخفض نهاية سلسلة الإجراءات التحفيز النقدي المتبعة هذا العام بغية دعم الاقتصاد الأمريكي أمام التحديات العالمية.

ولفت التقرير إلى أن البورصات العالمية ظلت رهينة تقلبات الصراع التجاري منذ بداية العام؛ بين التصعيد تارة والتهدئة تارة أخرة دون إنجاز اتفاق حقيقي، مشيرًا إلى أن أخر الضربات التي تلقتها أسواق الأسهم العالمية جاء الخميس الماضي عقب ورود تقارير بشأن تشكيك مسئولين صينيين في إمكانية إتمام اتفاق تجاري طويل الأمد مع الرئيس ترامب بسبب مخاوف من طبيعة الرئيس الأمريكي "المتقلبة" وقراراته غير المتوقعة، وذلك قبل أن تعاود الأسهم تعافيها خلال نهاية تعاملات الجمعة الماضي.

ورأى التقرير الأمريكي أن الشركات الأمريكية الرائدة في مجال التكنولوجيا ستكون الأكثر عرضة لمتغيرات اللعبة التجارية بين القطبين العالمين، حيث يشكل متوسط إيرادات تلك الشركات من مبيعاتها إلى الصين 10%، في حين تشكل إيرادات الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية وخدمات الاتصالات والموارد من مبيعاتها إلى الصين 6% كمعدل متوسط، وتبقى شركات الطاقة والمتخصصة في مجال العقارات الأقل تأثرًا للتطورات الحرب التجارية نظرًا إلى عدم اعتماد إيراداتها على السوق الصينية إلى حد كبير.

وأضاف تقرير "سي إن بي سي " نيوز أن أداء أسهم الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات على وجه الخصوص، سيتشكل وفق تقلبات النزاع التجاري سواء بالسلب أو الإيجاب؛ من بينها شركات "كوالكوم" و"ميكرون" وبرود كوم " ونفيديا"، التي تضرر نشاطها من جراء تداعيات قرار إدارة الرئيس ترامب إدراج شركة "هواوي" الصينية على القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية بفعل مخاوف أمنية تتعلق بنشاط عملاق التكنولوجيا الصيني، مقوضة قدرته على شراء المنتجات الأمريكية.

كما توقع التقرير أن تكون شركة "آبل "من بين الشركات الأمريكية الأكثر تأثرًا بنتائج المفاوضات التجارية، حيث تشكل مبيعاتها للصين 19.6% من إجمالي مبيعاتها العالمية، وأوضح التقرير أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي تلقى ضربة موجعة هذا العام بسبب حرب العملات الطاحنة بين الجانبين، حيث إن الرسوم الجمركية المرتفعة ستزيد من تكاليف الإنتاج لشركة آبل وتعوق مبيعات أجهزة الأيفون أبرز إنتاج الشركة في الأسواق الناشئة.


المفاوضات التجارية

البورصات العالمية

البركست

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق

صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا

رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

سوبر كورة ينشر أول صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه بعد مواجهة استون فيلا ضد ليفربول

سوبر كورة ينشر أول صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه بعد مواجهة استون فيلا ضد ليفربول

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة