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تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تعاقدات الجهات العامة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:39 م
تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تعاقدات الجهات العامة وزارة المالية
كتب: أحمد يعقوب

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، القرار رقم 692 لسنة 2019، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

ويقضي القرار بأن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وتسري على ذات الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من مواد إصداره، كما تلغى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، الصادر بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 


قانون التعاقدات

وزارة المالية

الجهات العامة

اخبار الاقتصاد

الوقائع المصرية

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