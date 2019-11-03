سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أشهر الأماكن السياحية فى جنوب سيناء

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:40 ص
تعرف على أشهر الأماكن السياحية فى جنوب سيناء سرابيط الخادم معبد لإله حتحور
جنوب سيناء - فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتمتع محافظة جنوب سيناء بآثار فرعونية ومناطق أثرية متعددة، ومن أهم مناطق الآثار الفرعونية بالمحافظة منطقة آثار سرابيط الخادم، منطقة وادى المغارة، منطقة سهل المرخا.

قال إسلام نبيل عبدالسميع رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه يوجد بمنطقة سرابيط الخادم معبد لإله حتحور وهى إحدى أهم المعبودات المصرية القديمة، والتى كان مركز عبادتها بمدينة دندرة بصعيد مصر، و لها خمسة معابد منها هذا المعبد بجنوب سيناء، وهو يعتبر من أقدم المعابد المنحوتة بالصخر، ويوجد حول هذا المعبد منطقة مناجم، والتى كانت تستغل من قبل المصريين القدماء لاستخراج معادن شتى، أشهرها الفيروز، ولذلك سميت سيناء بأرض الفيروز.

أما عن منطقة وادى المغارة فهى منطقة مناجم استغلت أيضًا لاستخراج المعادن، وبها العديد من النقوش التى ترجع إلى عهد مصر الفرعونية (الدولة القديمة وكذلك الوسطى والحديثة).

وأضاف مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، تعد أيضًا منطقة سهل المرخا التى تمتد بطول ساحل خليج السويس وتحديدًا بمنطقة رأس بدران (موقع 345، تقع بالقرب من مدينة أبو رديس)، المنفذ البحرى للمصريين القدماء لدخول جنوب سيناء بالبعثات التعدينية التى كانت ترسل من قبل ملوك مصر لاستخراج المعادن، حيث تم اكتشاف ميناء فرعونى يرجع إلى إحدى الأسرات الأولى من الدولة القديمة (العصر الفرعوني) بمنطقة رأس بدران، والجانب الأخر من المجرى المائى لخليج السويس، وهو ذاته المقابل لهذا الميناء هى منطقة العين السخنة، وقد تم الكشف بها مؤخرًا على ميناء فرعونى أخر موازٍ لميناء سهل المرخا، وهو (ميناء خوفو - وادى الجرف)، و كذلك بقايا بعض السفن والنقوش التى تشير إلى البعثات التعدينية التى أرسلت.

وتابع: لذا نستطيع أن نتصور أن المصريين القدماء اتوا من عواصمهم فى الدلتا أو صعيد مصر فى مختلف العصور الى المنطقة المعروفة الان بالعين السخنة (ميناء الملك خوفو بوادى الجرف)، ثم عبروا خليج السويس بالسفن واتخذوا الطرق البرية داخل جنوب سيناء وصولاً لمناطق المناجم، وهذه الطرق البرية حملت العديد من النقوش التى تشير إلى هذه البعثات وأشهرها طريق روض العير المؤدى إلى منطقة سرابيط الخادم..ومن هنا أصبحنا نمتلك منتجًا سياحيًا جديدًا يهتم بالسياحة الجيولوجية والثقافية وكذلك السفارى.


مدينة ابوزنيمة

فيروز

قدماء

سرابيط الخادم

تنشيط السياحة

جنوب سيناء

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. 100 فنان من 40 دولة يبدعون فى منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 02:09 م

مستثمرو جنوب سيناء: شرم الشيخ ستكون أول مدينة خضراء فى القارة الأفريقية

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 01:55 م

"منزل ومزرعة لأبناء المحافظات".."شمال وجنوب سيناء" تطرحان 18 مجمعا تنمويا وتدعوان المواطنين لتملك منزل ومرزعة.. مساحة البيت 175 مترا كامل المرافق و10 أفدنة و9 صوب و10 خلايا نحلية..المحافظ: هدفنا توطين 1187 أسرة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 12:00 ص

محافظ جنوب سيناء يكرّم المشاركين بملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطة "الزراعة" لزيادة إنتاج البطاطس المحلى لـ6 ملايين طن × 9 معلومات

خطة "الزراعة" لزيادة إنتاج البطاطس المحلى لـ6 ملايين طن × 9 معلومات

70 اقتراحًا برغبة وقانونان أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان

70 اقتراحًا برغبة وقانونان أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان

"لو موظف خد بالك".. اعرف كيفية إحالة القضايا للمحكمة التأديبية

"لو موظف خد بالك".. اعرف كيفية إحالة القضايا للمحكمة التأديبية

مفاوضات مع البنك الأوروبى لتمويل مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

مفاوضات مع البنك الأوروبى لتمويل مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

تهم رئيسية تواجه 3 متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر".. تعرف عليها

تهم رئيسية تواجه 3 متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر".. تعرف عليها

بشرة خير.. اتفاقية جديدة للبحث عن البترول فى جنوب خليج السويس

بشرة خير.. اتفاقية جديدة للبحث عن البترول فى جنوب خليج السويس

تعرف على أشهر الأماكن السياحية فى جنوب سيناء

تعرف على أشهر الأماكن السياحية فى جنوب سيناء

اعرف طرق تقييم طلاب رياض الأطفال بعد التساؤل حول امتحانات الصفوف الأولى

اعرف طرق تقييم طلاب رياض الأطفال بعد التساؤل حول امتحانات الصفوف الأولى

لو عندك محل فى عقار مخالف.. اعرف تفاصيل الترخيص وتقنين أوضاعه

لو عندك محل فى عقار مخالف.. اعرف تفاصيل الترخيص وتقنين أوضاعه

جرائم أردوغان ضد شعبه لا تتوقف.. هدم منزل لطلاب بقرار من حزب العدالة والتنمية

جرائم أردوغان ضد شعبه لا تتوقف.. هدم منزل لطلاب بقرار من حزب العدالة والتنمية

8 خطوات لاحتفاظ المطلقة الحاضنة بـ"مسكن الزوجية".. تعرف عليها

8 خطوات لاحتفاظ المطلقة الحاضنة بـ"مسكن الزوجية".. تعرف عليها

كفاح على طريق العلم.. "رحمة" حصلت على بكالوريوس بسوهاج بعد محو أميتها

كفاح على طريق العلم.. "رحمة" حصلت على بكالوريوس بسوهاج بعد محو أميتها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة