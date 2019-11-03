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تعرف على آخر تطورات العثور على جثة سيدة بالحوامدية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:00 ص
تعرف على آخر تطورات العثور على جثة سيدة بالحوامدية جثة وسكين ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استدعت مديرية أمن الجيزة، عددا من الأشخاص الذين حرروا بلاغات تغيب لسيدات فى الآونة الأخيرة، لكشف هوية سيدة تم العثور عليها، ملقاة بترعة فى الحوامدية، لعرض جثة

المجنى عليها

عليهم، فى محاولة للتوصل لهويتها.

ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات، لكشف غموض الحادث، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود العيان الذين عثروا على الجثة.

وأجرى رجال المباحث، مناظرة لجثة الضحية، وتبين أن بها آثار تحلل وانتفاخ، وتم نقلها إلى المشرحة، بعد مناظرة النيابة لها، تنفيذا لقرار التشريح.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة بترعة صغيرة، فى إحدى قرى الحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لسيدة، ترتدى كامل ملابسها، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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