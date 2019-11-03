سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

تخلص من التدخين بمساعدة هذه المشروبات والأطعمة.. أبرزها الجزر

الأحد، 03 نوفمبر 2019 11:30 ص
تخلص من التدخين بمساعدة هذه المشروبات والأطعمة.. أبرزها الجزر التدخين
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الرغبة في الإقلاع عن عادة التدخين السيئة تعد رغبة الكثير من المدخنين الذي يتبعون بعد الحيل الهامة أبرزها الادوية التي تكبح الرغبة في التدخين، وأيضا اللصقة التي توضع في بعض الاماكن  بالجسم والتي تعمل على القضاء من هذه الرغبة الملحة. 
 
 
ولذا إذا كنت ترغب في التخلص والقضاء علي رغبة التدخين يمكنك تناول بعض الاطعمة وتناول بعض المشروبات التي تساهم بشكل كبير في القضاء علي رغبة تناول السجائر، وذلك وفقا لموقع "healthline". 
 
في بداية الأمر عليك الاهتمام بتناول الاطعمة والمشروبات التي تساهم في القضاء على السموم المتراكمة داخل الجسم نتيجة لتناولك للسجائر، لأن النيكوتين والتبغ يتسببان في تراكم السموم داخل الجسم  ولذا يجب تنقيته من اي تراكم سموم داخله. 
 
وعليك تناول الجزر لأنه من الأطعمة الغنية بفيتامين "ا وسي وب" التي تساهم في تنقية الجسم والحد من تراكم السموم داخل الجسم، ولذا عليك وضعه في السلطة الخضراء او تناول كعصير او كطعام، وهذا الامر للحصول علي فوائده العديدة. 
 
وللحليب والاجبان دور كبير في تنقية الجسم من السموم المتراكمة داخله نتيجة للتدخين، ولذا عليك تناوله بكثرة لتنقية الجسم من اي سموم تتراكم داخله، وايضا يقلل من الرغبة في التدخين ولذا لا تتردد في تناولك لكوب من الحليب في الصباح وايضا كوب من الزبادي قبل النوم. 
 
من أهم النصائح ايضا تناول الماء فهو يعمل علي تنقية الجسم من السموم وتساهم بشكل كبير في الحصول علي جسم خالي من تراكم السموم وايضا تعمل علي تقليل الرغبة في التدخين، ولذا عليك تناول 2 لتر من الماء علي مدار اليوم.

التدخين

اضرار التدخين

الاقلاع عن التدخين

تدخين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

جولة سقوط الكبار فى دوريات أوروبا.. ريال مدريد يرفض صدارة الليجا ويتعثر أمام بيتيس.. برشلونة يكتوى بنار الريمونتادا ضد ليفانتى.. إينتراخت فرانكفورت يذل البايرن بخماسية تاريخية.. وخسارة سان جيرمان ومان يونايتد

جولة سقوط الكبار فى دوريات أوروبا.. ريال مدريد يرفض صدارة الليجا ويتعثر أمام بيتيس.. برشلونة يكتوى بنار الريمونتادا ضد ليفانتى.. إينتراخت فرانكفورت يذل البايرن بخماسية تاريخية.. وخسارة سان جيرمان ومان يونايتد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة