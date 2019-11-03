تخلص من التدخين بمساعدة هذه المشروبات والأطعمة.. أبرزها الجزر

كتبت فاطمة ياسر

الرغبة في الإقلاع عن عادة التدخين السيئة تعد رغبة الكثير من المدخنين الذي يتبعون بعد الحيل الهامة أبرزها الادوية التي تكبح الرغبة في التدخين، وأيضا اللصقة التي توضع في بعض الاماكن بالجسم والتي تعمل على القضاء من هذه الرغبة الملحة.

ولذا إذا كنت ترغب في التخلص والقضاء علي رغبة التدخين يمكنك تناول بعض الاطعمة وتناول بعض المشروبات التي تساهم بشكل كبير في القضاء علي رغبة تناول السجائر، وذلك وفقا لموقع "healthline".

في بداية الأمر عليك الاهتمام بتناول الاطعمة والمشروبات التي تساهم في القضاء على السموم المتراكمة داخل الجسم نتيجة لتناولك للسجائر، لأن النيكوتين والتبغ يتسببان في تراكم السموم داخل الجسم ولذا يجب تنقيته من اي تراكم سموم داخله.

وعليك تناول الجزر لأنه من الأطعمة الغنية بفيتامين "ا وسي وب" التي تساهم في تنقية الجسم والحد من تراكم السموم داخل الجسم، ولذا عليك وضعه في السلطة الخضراء او تناول كعصير او كطعام، وهذا الامر للحصول علي فوائده العديدة.

وللحليب والاجبان دور كبير في تنقية الجسم من السموم المتراكمة داخله نتيجة للتدخين، ولذا عليك تناوله بكثرة لتنقية الجسم من اي سموم تتراكم داخله، وايضا يقلل من الرغبة في التدخين ولذا لا تتردد في تناولك لكوب من الحليب في الصباح وايضا كوب من الزبادي قبل النوم.

من أهم النصائح ايضا تناول الماء فهو يعمل علي تنقية الجسم من السموم وتساهم بشكل كبير في الحصول علي جسم خالي من تراكم السموم وايضا تعمل علي تقليل الرغبة في التدخين، ولذا عليك تناول 2 لتر من الماء علي مدار اليوم.