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تجهيز 147 فريقا طبيا فى 144 وحدة رعاية استعدادا لمبادرة صحة المرأة ببنى سويف

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:26 م
تجهيز 147 فريقا طبيا فى 144 وحدة رعاية استعدادا لمبادرة صحة المرأة ببنى سويف المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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ناقش المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف الاستعدادات النهائية لتنفيذ مبادرة صحة المرأة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تشمل هذه المرحلة من المبادرة 11 محافظة من بينها بنى سويف، حيث يتم الكشف والعلاج مجانية 100%، ويجرى الفحص بمعرفة فريق طبى مدرب وهناك مراكز للإحالة للتأكد من الإصابة من عدمها.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، حيث تم تجهيز 147 فريقا طبيا بـ144 وحدة منتشرة بالمدن والقرى، وجارى التنسيق الدائم مع الوزارة للبدء فى تدريب الفرق الطبية واستلام جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة للبدء الكشف على المستهدف.

وكلف محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات الحلية بالقرى والمدن بالتواصل المستمر والتواجد الدائم مع المسؤولين من مديرية الصحة والإدارات الصحية ووحدة الرعاية الأساسية، لمراجعة كافة الاستعدادات، والتأكد من الاستعداد التام لإطلاق المبادرة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

يشار إلى أن المبادرة تستهدف النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، وتشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالى الحماية من الأمراض المصاحبة، وتشتمل أيضا على الكشف الكامل عن جميع الأمراض التى قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدى فى المراحل المبكرة.


بنى سويف

صحة بنى سويف

مبادرات رئاسية

الكشف المبكر عن أمراض الثدى

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